Fußball-EM heute: Deutschland vs. Schottland im Stream & TV – Eröffnungsspiel live sehen

Das Warten hat ein Ende. Heute, am Freitag, den 14. Juni 2024, beginnt die Fußball-Europameisterschaft 2024. Im Auftaktspiel tritt der DFB an. Gegner ist die Nationalmannschaft aus Schottland. Wo wird das Spiel zwischen Deutschland und Schottland im Live-Stream und TV übertragen und ab wann kann man zur Übertragung einschalten?

Bei der Europameisterschaft 2024 wird es gleich mehrere Sender im Free-TV geben, die von den Spielen live berichten. Alle Deutschland-Spiele sind im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen. Das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland seht ihr heute Abend im ZDF. Start für den Fußballabend ist um 19:25 Uhr, der Anstoß zum Länderspiel erfolgt um 21:00 Uhr.

Das TV-Programm des Senders gibt es kostenlos und in 4K-Qualität auch online. Den ZDF-Live-Stream seht ihr im Browser (hier einschalten) oder mit der passenden App auf eurem Android-Smartphone und -Tablet, iPhone, iPad und vielen Streaming-Geräten wie dem Fire TV Stick.

Deutschland vs. Schottland im Stream & TV: Sender, Startzeit, Anstoß

Wo wird das Deutschland-Spiel heute übertragen? ZDF zeigt das erste EM-Spiel 2024 heute Abend im Free-TV sowie im Live-Stream. Alle 51 EM-Spiele können Fußball-Fans zudem mit einem Abonnement bei MagentaTV sehen (mehr dazu bei MagentaTV).

ZDF zeigt das erste EM-Spiel 2024 heute Abend im Free-TV sowie im Live-Stream. Alle 51 EM-Spiele können Fußball-Fans zudem mit einem Abonnement bei MagentaTV sehen (mehr dazu bei MagentaTV). Wann geht die Übertragung los? Um 19:25 Uhr begrüßt Katrin Müller-Hohenstein die Fußballzuschauer zum EM-Countdown. Die Eröffnungsfeier beginnt um 20:45 Uhr, bevor der Anstoß zum Deutschland-Spiel gegen Schottland um 21:00 Uhr erfolgt.

Um 19:25 Uhr begrüßt Katrin Müller-Hohenstein die Fußballzuschauer zum EM-Countdown. Die Eröffnungsfeier beginnt um 20:45 Uhr, bevor der Anstoß zum Deutschland-Spiel gegen Schottland um 21:00 Uhr erfolgt. Gibt es einen kostenlosen Live-Stream? Alle Sendungen der öffentlich-rechtlichen Sender können kostenlos und Abonnement online angesehen werden. Dazu ruft ihr einfach die ZDF-Mediathek im Browser auf oder installiert die ZDF-App auf eurem mobilen Gerät oder Streaming-Stick (zu den Apps). Der ZDF-Live-Stream in HD-Qualität ist auch in den kostenlosen Optionen der TV-Streaming-Dienste wie Waipu.TV oder Zattoo enthalten (bei Waipu.TV einschalten | bei Zattoo einschalten).

Alle Sendungen der öffentlich-rechtlichen Sender können kostenlos und Abonnement online angesehen werden. Dazu ruft ihr einfach die ZDF-Mediathek im Browser auf oder installiert die ZDF-App auf eurem mobilen Gerät oder Streaming-Stick (zu den Apps). Der ZDF-Live-Stream in HD-Qualität ist auch in den kostenlosen Optionen der TV-Streaming-Dienste wie Waipu.TV oder Zattoo enthalten (bei Waipu.TV einschalten | bei Zattoo einschalten). Gibt es eine Wiederholung des Spiels? Bei den früheren Turnieren wurden die Länderspiele kurz nach der Ausstrahlung in voller Länge online zur Verfügung gestellt. Vermutlich wird man also auch in diesem Jahr wieder das ganze Spiel noch einmal in der ZDF-Mediathek ansehen können. Alternativ kann man das TV-Programm mit dem Online-Dienst Save.TV aufzeichnen. Ein Abo wird hier aber vorausgesetzt (hier gratis testen).

Bei den früheren Turnieren wurden die Länderspiele kurz nach der Ausstrahlung in voller Länge online zur Verfügung gestellt. Vermutlich wird man also auch in diesem Jahr wieder das ganze Spiel noch einmal in der ZDF-Mediathek ansehen können. Alternativ kann man das TV-Programm mit dem Online-Dienst Save.TV aufzeichnen. Ein Abo wird hier aber vorausgesetzt (hier gratis testen). Wer kommentiert heute Abend? Das Spiel wird von Oliver Schmidt kommentiert. Moderiert wird der EM-Abend von Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer. Die Weltmeister von 2014, Christoph Kramer und Per Mertesacker, stehen als Experten zur Seite.

Das Spiel wird von Oliver Schmidt kommentiert. Moderiert wird der EM-Abend von Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer. Die Weltmeister von 2014, Christoph Kramer und Per Mertesacker, stehen als Experten zur Seite. Gibt es eine Übertragung im Radio? Die Fußball-EM wird es im Online-Radio von WDR Event geben. Dort könnt ihr kostenlos ab 20:30 Uhr einschalten. Zum Radio-Sender.

Fußball heute: Deutschland vs. Schottland – Bilanz, Aufstellungen & Kader

So könnten die Startaufstellungen beim Eröffnungsspiel der EM heute aussehen:

Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Gündogan - Musiala, Wirtz - Havertz

Schottland: Gunn - Porteous, Hendry, Tierney - Ralston, Robertson - McGinn, McTominay, C. McGregor, Christie - Adams

Die Nationalmannschaften von Deutschland und Schottland trafen bislang 17 Mal aufeinander. 8 Mal ging der DFB als Sieger vom Platz. Zuletzt begegneten sich beide Nationen im Rahmen der Qualifikation zur EM 2016. Damals setzte sich Deutschland mit 3:2 und 2:1 durch. An den Turnierort München, wo das Spiel heute ausgetragen wird, hat das deutsche Team gute Erinnerungen. Bei der Heim-WM 2006 stieg dort das Eröffnungsspiel gegen Costa Rica, wo man mit einem 4:2-Sieg das Sommermärchen eröffnete. Heute soll Ähnliches gelingen, um das EM-Fieber zu entfachen. Zuletzt bereiteten die Leistungen des deutschen Teams jedoch nach durchwachsenen Leistungen einige Sorgen. Am vergangenen Freitag siegt man nach einem anfänglichen 0:1-Rückstand mit 2:1 gegen Griechenland, das nicht für die EM qualifiziert ist. Zuvor gab es ein 0:0 gegen die Ukraine. Das sind die nächsten Termine für die Auswahl von Julian Nagelsmann in der Vorrunde:

Mittwoch, 19. Juni, 18:00 Uhr: Deutschland vs. Ungarn (bei ARD und MagentaTV)

Sonntag, 23. Juni, 21:00 Uhr: Schweiz vs. Deutschland (bei ARD & MagentaTV)

Hier findet ihr alle Zeiten, Sender und Termine der EM-Spiele 2024. Das ist der DFB-Kader, den Julian Nagelsmann für das Turnier berufen hat:

Torhüter

Manuel Neuer, FC Bayern München

Marc-André ter Stegen, FC Barcelona

Oliver Baumann, TSG 1899 Hoffenheim

Alexander Nübel, VfB Stuttgart

Abwehr

Joshua Kimmich, FC Bayern München

Robin Koch, Eintracht Frankfurt

Maximilian Mittelstädt, VfB Stuttgart

Antonio Rüdiger, Real Madrid

Nico Schlotterbeck, Borussia Dortmund

Jonathan Tah, Bayer Leverkusen

David Raum, RB Leipzig

Waldemar Anton, VfB Stuttgart

Benjamin Henrichs, RB Leipzig

Mittelfeld

Robert Andrich, Bayer Leverkusen

Chris Führich, VfB Stuttgart

Pascal Groß, Brighton & Hove Albion

İlkay Gündoğan, FC Barcelona

Emre Can, Borussia Dortmund (rückt für den erkrankten Aleksandar Pavlović nach)

Leroy Sané, FC Bayern München

Florian Wirtz, Bayer Leverkusen

Toni Kroos, Real Madrid

Jamal Musiala, FC Bayern München

Sturm

Niclas Füllkrug, Borussia Dortmund

Kai Havertz, FC Arsenal

Deniz Undav, VfB Stuttgart

Thomas Müller, FC Bayern München

Maximilian Beier, TSG 1899 Hoffenheim

