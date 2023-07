Bis zum Start der Bundesliga-Saison dauert es noch einige Wochen. Die Zeit bis zum 1. Spieltag kann man sich mit einigen Übertragungen von Test- und Freundschaftsspielen in der Sommerpause vertreiben. So werden Sky und RTL gleich mehrere Vorbereitungsspiele des FC Bayern München im TV zeigen. Heute gibt es die erste Übertragung mit dem Spiel zwischen dem FC Bayern München und Manchester City.

Die Live-Übertragung vom Bayern-Spiel heute startet um 12:25 Uhr. „Punkt 12“-Zuschauer müssen heute also eine verkürzte Ausgabe des Mittagsmagazins verkraften. Ausgetragen wird das Spiel in Tokio, daher die Anstoßzeit mitten am Tag.

RTL hat sich die Übertragungen von drei Bayern-Spielen gesichert. Sky wird einige Bayern-Spiele zudem im Pay-TV und im eigenen Streaming-Programm bei WOW zeigen. Wer RTL im Fernsehen nicht empfangen kann, schaltet im Live-Stream über den Streaming-Dienst RTL+ ein. Der Zugang ist kostenpflichtig, lässt sich im ersten Monat aber gratis testen, um so auch kostenlos bei den Bayern-Spielen online einzuschalten.

Bayern München - Manchester City & mehr: RTL zeigt 3 Bayern-Spiele live im Stream & Free-TV: Das sind die Zeiten

Das sind die Termine der Bayern-Testspiele mit TV-Übertragung:

Mittwoch, 26. Juli 2023, 12:25 Uhr : Bayern München gegen Manchester City („Audi Summer Tour“ in Tokio)

: Bayern München gegen Manchester City („Audi Summer Tour“ in Tokio) Mittwoch, 2. August, 13:25 Uhr : FC Bayern München gegen FC Liverpool (in Singapur)

: FC Bayern München gegen FC Liverpool (in Singapur) Montag, 7. August, 16:55 Uhr: FC Bayern München gegen AS Monaco

Bei den Zeiten handelt es sich um den Sendestart. Jeweils 5 Minuten später wird das Spiel angestoßen. Durch die Spiele wird das RTL-Programm durcheinandergewirbelt. Die üblichen RTL-Sendungen müssen an diesen Tagen weichen oder werden verkürzt. Punkt 12 wird etwa heute, am 26. Juli, nur 25 Minuten lang gezeigt. Im Anschluss zeigt RTL ab 14:25 Uhr eine Folge „Ulrich Wetzel – Das Jugendgericht“. Am 2. August läuft Punkt 12 85 Minuten lang, danach gibt es statt „Barbara Salesch“ eine weitere Folge der Jugendgericht-Show. Am 7. August entfällt eine Ausgabe der Ulrich-Wetzel-Sendung. Zudem müssen RTL-Zuschauer auf „Explosiv“ und „Exclusiv“ an diesem Tag verzichten, die neue Folge von „Unter Uns“ gibt es erst ab 9:30 Uhr oder schon vorher in der Mediathek bei RTL+ (Quelle: Quotenmeter).

Fußball in der Sommerpause: Bayern-Testspiele live bei Sky

Sky wird im Pay-TV ebenfalls einige Bayern-Spiele zeigen. Auf dem Plan stehen zum einen die Spiele gegen Manchester City und FC Liverpool, die auch bei RTL zu sehen ist, zudem wird es am 29 Juli 2023 bei Sky Sport News um 11:55 Uhr das Spiel gegen Kawasaki Frontale aus Japan geben.

Sky Sport News konnte lange Zeit auch im Free-TV empfangen werden. Mittlerweile wurde der Sender aber in das Pay-TV-Angebot von Sky verschoben. Man benötigt das Sky-Entertainment-Paket oder die Serienoption bei WOW. Neben den Bayern-Spielen wird Sky viele weitere Vorbereitungsspiele der Bundesligisten zeigen. Alle Termine findet ihr hier.

Nach den Testspielen geht es am 12. August in den ersten Härtetest der Saison. Dann steht das traditionelle DFL-Supercup-Spiel statt, bei dem der amtierende deutsche Meister FC Bayern München auf den DFB-Pokal-Sieger der Vorsaison, RB Leipzig treffen wird. Auch dieses Spiel wird es bei RTL zu sehen geben.

