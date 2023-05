Die Bundesliga-Saison geht in den 34. und letzten Spieltag der Saison 2022/23. Lange war es nicht mehr so spannend wie in diesem Jahr. Borussia Dortmund hat die Meisterschaft in der eigenen Hand, Bayern München lauert aber darauf, noch am BVB vorbeízuziehen. Ihr könnt alle Spiele vom letzten Bundesliga-Spieltag heute in der Konferenz im Live-Stream und TV verfolgen. Wo gibt es die Übertragung, welcher Sender zeigt das Fußball-Spiel heute und wann geht es los?

Ab 15:30 Uhr könnt ihr zu allen 9 Spielen am 34. Bundesliga-Spieltag einschalten. Die Übertragung gibt es im Live-Stream und TV beim Pay-TV-Sender Sky und über den Streaming-Dienst WOW. Dort könnt ihr entweder zu den Einzelübertragungen einschalten oder alle Spiele in der Konferenz verfolgen. DAZN wird die Bundesliga heute nicht live zeigen.

Wo gibt es heute die Live-Übertragung von BVB vs. FSV Mainz 05 und 1. FC Köln vs. Bayern München im Stream & TV?

Wann laufen die Spiele? Am letzten Spieltag erfolgt der Anstoß in allen 9 Bundesliga-Stadion zeitgleich. Los geht es zur traditionellen Uhrzeit um 15:30 Uhr. Dortmund spielt im heimischen Signal-Iduna-Park gegen den FSV Mainz 05, der FC Bayern München muss in Köln gegen den 1. FC antreten.

Dortmund geht mit 2 Punkten Vorsprung (70 Pkt.) in das letzte Bundesliga-Spiel. Der FC Bayern hat eine deutlich bessere Tordifferenz. Bei einem BVB-Unentschieden und einem gleichzeitigen Bayern-Sieg würde der Meister wie in den letzten Jahren auch 2023 wieder Bayern München heißen.

Wann geht die Übertragung los? Sky berichtet ab 13:30 Uhr aus den Stadien Deutschlands. Im Pay-TV schaltet ihr bei Sky Sport Bundesliga live ein. Habt ihr ein Pay-TV-Abonnement, könnt ihr die Bundesliga-Spiele zudem online über Sky Go verfolgen.

Wer moderiert den Fußballabend und wer kommentiert die Spiele von Bayern und BVB? In der Konferenz berichtet Florian Schmidt-Sommerfeld vom Bayern-Spiel und Jonas Friedrich aus Dortmund. Die Konferenz wird kommentiert von Frank Buschmann und Kai Dittmann. Bei den Einzelspielen berichten Martin Groß (1. FC Köln gegen Bayern München) und Wolff Fuss (Borussia Dortmund gegen 1. FSV Mainz 05) aus den Stadien.

Um die Live-Übertragung auf dem großen TV-Gerät zu verfolgen, benötigt ihr ein Sky-Abo mit dem Bundesliga-Paket. Kurzentschlossene oder Fußball-Fans ohne Fernseher schalten hingegen bei der Bundesliga-Konferenz im Live-Stream über den Online-Dienst WOW ein. Hier benötigt man den Zugang zum Live-Sport-Programm. Bei der Live-Stream- und Pay-TV-Option handelt es sich um zwei unterschiedliche Angebote. Einen kostenlosen Probemonat gibt es weder bei Sky noch bei WOW. Wollt ihr das Spiel heute also schauen, müsst ihr für den Zugang bezahlen. Der Zugang zum Sport-Programm von WOW kostet im ersten Jahr aktionsweise 19,99 Euro monatlich, danach 29,99 Euro pro Monat.

Mit dem Sky-Abonnement könnt ihr entweder die Einzelübertragung einschalten oder die Live-Konferenz verfolgen. Am Bundesliga-Samstag gibt es ab 15:30 Uhr heute 9 Parallelspiele zu sehen:

VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart gegen 1899 Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach gegen FC Augsburg

1. FC Köln gegen Bayern München

Borussia Dortmund gegen 1. FSV Mainz 05

VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC Berlin

Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg

1. FC Union Berlin gegen Werder Bremen

RB Leipzig gegen FC Schalke 04

Auch in den anderen Bundesliga-Stadien müssen noch einige Entscheidungen fallen. RB Leipzig ist bereits fest für die Champions League qualifiziert, der Gegner FC Schalke 04 kämpft aber noch um den Klassenerhalt. Mit 31 Punkten steht man auf dem 17. Tabellenplatz und somit auf einem Abstiegsrand. Hertha BSC hat sich bereits aus der 1. Bundesliga verabschiedet. Darüber bangen noch der VfL Bochum und VfB Stuttgart (beide 32 Punkte) sowie der FC Augsburg (34 Punkte) um den Klassenerhalt. Oben spielen noch der 1. FC Union Berlin und SC Freiburg um den vierten Startplatz in der kommenden Saison in der Königsklasse. Für die unterlegene Mannschaft bleibt der feste Startplatz in der Europa-League-Saison 2023/24. Bayer Leverkusen (50 Punkte) und VfL Wolfsburg treten um den Platz in der Conference League an. Eintracht Frankfurt hat mit 47 Punkten und einem schlechteren Torverhältnis nur eine theoretische Chance auf den Platz im Europapokal.

Wer ein „großes“ Pay-TV-Abo hat, kann alle Bundesliga-Spiele heute auch im Live-Stream online über Sky Go empfangen. Entsprechende Apps bringen den Stream auf Android-Smartphones und -Tablets, iPhones, iPads und andere Geräte. Sky-Ticket-Kunden können die Bundesliga-Spiele hingegen mit einem Smart-TV oder einem Streaming-Gerät wie Chromecast auch auf dem großen Fernsehgerät genießen, wenn sie nicht vor dem Laptop oder PC sitzen möchten. Sky Ticket kann auf zwei Geräten gleichzeitig angesehen werden.

Auf Bundesliga-Live-Streams von unbekannten Quellen wie HesGoal oder LiveTV.sx solltet ihr verzichten. Einerseits wird der Fußball-Spaß durch abbrechende Verbindungen oder fremdsprachige Kommentare oft getrübt. Zudem bewegt ihr euch beim Ansehen solcher Fußball-Live-Streams im illegalen Bereich, wonach eine teure Abmahnung droht. Darüber hinaus sind solche Webseiten oft gespickt mit irreführender Werbung, die euch zum Beispiel Adware oder Malware auf den PC bringt oder in Abo-Fallen tappen lässt

Bundesliga-Konferenz – Übertragung kostenlos verfolgen

Falls ihr kein Sky-Abo buchen wollt, müsst ihr bis 18 Uhr auf die Sportschau im Ersten warten. Dort könnt ihr die Highlights vom Bundesliga-Finale sehen. ARD im Live-Stream gibt es auch gratis auf den meisten Geräten. DAZN-Kunden sehen zwar die Freitags- und Sonntags-Spiele live, können aber die Bundesliga am Samstag nicht über den Sport-Streaming-Dienst sehen.

Habt ihr nur ein DAZN- und kein Sky-Abo, müsst ihr bis kurz nach 20 Uhr warten, bevor es die ersten Highlights vom Top-Spiel der Bundesliga am Samstag gibt. „Amazon Prime“ zeigt zwar Spiele der UEFA Champions League, hat aber keinerlei Bundesliga-Rechte. Kostenlos könnt ihr die Live-Konferenz im Radio-Stream beim Online-Radio-Angebot der Sportschau anhören. Ladet euch hierfür die Sportschau-App auf euer mobiles Gerät oder hört den Stream im Browser am PC an. Wer mehr Emotionen bei der Live-Übertragung hören will, kann auch kostenlos beim Fan-Radio im Live-Stream einschalten. Beim BVB-Radio ist die Legende Norbert Dickel zu hören.

