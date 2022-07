Obwohl Samsung die Galaxy Watch 5 noch nicht offiziell vorgestellt hat, beginnt jetzt schon die Planung für die Galaxy Watch 6. Dort will Samsung einen neuen Partner mit an Bord holen, um die Fertigungskosten zu senken.

Samsung Galaxy Watch 6 mit BOE-Display

Hersteller wie Samsung und Apple sind immer wieder auf der Suche nach neuen Fertigungspartnern, um sich breiter aufzustellen und nicht so sehr von einem Hersteller abhängig zu sein. Samsung hat laut neuesten Informationen bei BOE angeklopft, um dort OLED-Displays für die nächste Galaxy Watch 6 produzieren zu lassen (Quelle: Naver). BOE ist ein chinesischer Produzent, der früher durch eine Kooperation mit Huawei bekannt wurde. Samsung und BOE sollen aktuell über die Produktion verhandeln.

Samsung und BOE kennen sich bereits. Displays des chinesischen Unternehmens kommen laut SamMobile bisher aber nur in günstigen Smartphones wie dem Galaxy A13 oder Galaxy A23 zum Einsatz. Zukünftig will Samsung die BOE-Displays aber auch in teureren Smartphones verbauen. Da würde es natürlich passen, wenn das Gleiche auch bei Smartwatches passiert.

Was hat Samsung davon? Immerhin baut Samsung die besten Displays der Welt. Ganz einfach: Das Unternehmen kann Geld sparen. Genau das zählt nämlich am Ende. Wenn die eigene Produktion teurer ist als bei der Konkurrenz, die Displays aber auch eine anständige Qualität besitzen, dann lagert man diese aus. Das dürfte hier auch der Fall sein.

Was die aktuellen Samsung-Smartwatches drauf haben, verraten wir euch im Video:

Wann erscheint die Samsung Galaxy Watch 6?

Am 10. August 2022 werden mit großer Wahrscheinlichkeit erst einmal die Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro vorgestellt. Erst in einem Jahr wird die Galaxy Watch 6 erwartet. An der Planung von Samsung sieht man aber sehr schön, wie früh ein Unternehmen mit der Planung für neue Produkte beginnt. Das eine ist noch nicht einmal auf dem Markt und es werden schon Pläne für den Nachfolger geschmiedet.