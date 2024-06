Geheime PS5-Funktion kann euren Sound verbessern: So nutzt ihr sie

Ja, gute Grafik ist schon was Feines. Aber nur wenn der Sound auch passt, macht das Zocken auf der PS5 richtig Laune. Damit das klappt, bietet Sony ein praktisches Feature an, das euch selbst mit den in euren Fernseher integrierten Lautsprechern ein Surround-Sound-Erlebnis bieten soll. Doch das klappt nicht bei jedem.

PS5-Funktion: 3D-Audio für TV-Lautsprecher

4K-Auflösung, HDR, 120 Hz – in Sachen Optik hat die PS5 schon so einiges auf dem Kasten. Aber wenn auf dem Bildschirm die Kugeln fliegen und Granaten hochgehen, muss auch der Sound stimmen.

Damit die Audio-Kulisse zum Bild passt, kommt man um ein entsprechendes Sound-Setup zwar nicht vorbei, doch wer aktuell lediglich seine integrierten Lautsprecher seines Fernsehers nutzt, kann mit etwas Glück ebenfalls etwas mehr Surround-Feeling aus seinem TV mithilfe seiner PS5 quetschen.

In den Soundeinstellungen der PS5 gibt es nämlich die Möglichkeit, 3D-Audio für TV-Lautsprecher einzurichten. Die entsprechende Einstellung findet ihr unter „Einstellungen“ → „Sound“ → „3D-Audio für TV-Lautsprecher“.

Um die Funktion vernünftig zu können, müsst ihr bei der Einrichtung dafür sorgen, dass es im besten Fall kaum störende Umgebungsgeräusche gibt. Schnappt euch nun euren PS5-Controller, achtet darauf, dass dessen integriertes Mikrofon aktiviert ist, setzt euch dorthin, wo ihr sowieso immer beim Zocken sitzt und startet den Prozess.

Euer Fernseher spielt jetzt einige Soundschnipsel ab, die wiederum von eurem PS5-Controller aufgenommen werden. Anhand dieser Aufnahmen wird die Soundwiedergabe so abgestimmt, dass sie räumlicher erscheint. Nach dem Abschluss der Einrichtung könnt ihr testweise zwischen 3D-Audio oder normalem Stereo-Sound hin- und herwechseln, um die beiden Optionen miteinander zu vergleichen.

Bock auf ein echtes Heimkino-Setup, das sich auch zum Zocken eignet? Kollege Stefan hat sich eine solide Kombi zusammengestellt und getestet:

PS5-Spieler berichten: 3D-Audio klingt nicht immer besser

Doch sollte jeder, der mit internen TV-Lautsprechern spielt, jetzt sofort in die Einstellungen gehen und blindlings 3D-Audio aktivieren? Nein. In diversen Foren berichten viele Spieler, dass sie die 3D-Audio-Soundkulisse der PS5 im Vergleich zur normalen Stereo-Abmischung schlechter finden. Worte wie „blechern“ oder „dumpf“ fallen.

Wie bei vielen Dingen im Leben gilt auch bei Audio: Das ist Geschmackssache. Einigen Spielern gefällt der 3D-Audio-Mix der PS5 vielleicht nicht, andere hingegen finden ihn deutlich besser.

Was PS5-Spieler beachten sollten: Die 3D-Audio-Funktion für TV-Lautsprecher sollte nicht genutzt werden, wenn ihr bereits eine Soundbar angeschlossen habt – denn dafür ist die Funktion schlichtweg nicht ausgelegt. Versuchen könnt ihr es aber natürlich trotzdem.

Übrigens: Die gleiche Funktion bietet die PS5 auch für Headsets an. Auch das ist eventuell einen Versuch wert, wenn ihr eurem Stereo-Headset etwas mehr räumlichen Klang verpassen wollt.