Samsung hat noch einige Asse im Ärmel: Ein bislang geheimer Plan verrät jetzt, was sich der südkoreanische Hersteller für 2021 vorgenommen hat. Das vielleicht beste Galaxy-Smartphone des Jahres soll im August vorgestellt werden.

Von Kühlschränken über Fernseher bis zu Smartphones: Samsung bietet fast alles an, was in einem modernen Haushalt an Elektrogeräten nicht fehlen darf. Entsprechend vollgepackt ist der Terminkalender des Konzerns. Was Samsung speziell bei Handys, Tablets und PCs plant, wurde jetzt enthüllt.

Samsung Galaxy S21 FE soll im August vorgestellt werden

Die nächsten sechs Monate, so Insider Evan Blass, hat Samsung seinen Terminkalender durchgeplant. Das Wichtigste kommt dabei offenbar zum Schluss: Im August steht ein Unpacked Event an, auf dem mit großer Wahrscheinlichkeit das Samsung Galaxy S21 FE vorgestellt werden dürfte. Das legt zumindest das Kürzel „FE“ nahe, das mit der Veranstaltung verknüpft ist. Konkret ins Auge gefasst hat Samsung den 19. August, wobei es kurzfristig natürlich zu Änderungen kommen könnte. Normalerweise stellt Samsung um diese Zeit die neueste Note-Generation vor, doch in diesem Jahr könnte der Hersteller bekanntlich ein Pause einlegen.

Das Samsung S20 FE war eines der besten Smartphones des vergangenen Jahres, das insbesondere durch sein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis für Furore gesorgt hat. „Der beste Freund unter den Smartphones“, titelte Kollege Peter Hryciuk in seinem Test zum Galaxy S20 FE und vergab 8,1 von 10 Punkte. Der Nachfolger hat also große Fußstapfen zu füllen.

Günstiges 5G-Smartphone in der Pipeline

Neben dem Galaxy S21 FE hat Samsung aber noch weitere interessante Produkte in der Pipeline. So soll es etwa im Juni ein Unpacked Event mit der Vorstellung des Galaxy Tab S7 Lite geben, gefolgt vom Galaxy A22 5G im Juli. Dass Samsung den schnellen Mobilfunkstandard in die günstige A20er-Reihe bringt, ist eine echte Ansage an die Konkurrenz. Noch davor, nämlich im April, steht jedoch ein PC-Event an. Hier könnte ein neues Galaxy Chromebook enthüllt werden.