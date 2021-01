Das Verhalten von NPCs in Spielen wie GTA 5 ist hin und wieder amüsant, oft fragt man sich aber einfach nur „warum?“. Ein neues Patent könnte jetzt darauf hinweisen, dass NPCs künftig klüger werden. Wird das GTA 6 zugutekommen?

GTA 5 - Grand Theft Auto V Facts

Rockstar: Wofür ist das Patent?

Im Oktober letzten Jahres reichte Rockstar-Mutterkonzern Take-Two ein neues Patent ein. Das war zwar schon im Herbst, wurde aber kürzlich entdeckt. Das besagte Patent spricht von „Systemen und Verfahren zur virtuellen Navigation in einer Spielumgebung“. Bei den Urhebern handelt es sich offenbar um den technischen Direktor David Hynd und KI-Programmierer Simon Par, beide bei Rockstar tätig. Die Vermutung ist deswegen groß, dass sich das Patent auf NPCs in einer virtuellen Welt beziehen könnte, vielleicht sogar in der von GTA 6.

Bis GTA 6 erscheint, könnt ihr euch die Zeit mit der neuen Heist in GTA 5 versüßen.

Bessere NPCs für GTA 6?

Noch immer hat Rockstar die Entwicklung von GTA 6 nicht offiziell bestätigt. Gerüchte gibt es allerdings zu Genüge und vermutlich wird auch dieses Spiel mit zahlreichen NPCs bestückt sein. Laut der Patentbeschreibung hätten diese in Videospielen oft das Problem, in bestimmte Gruppen eingeordnet zu sein, die immer dieselben Handlungen ausführen. Zudem würden sie oft mit Objekten kollidieren – was nicht selten in Bugs oder Glitches endet, aber witzig anzusehen ist.

Dank des neuen Konzepts, das Rockstar im Patent anstrebt, sollen KI-gesteuerte Charaktere künftig anders mit der Umgebung agieren als bisher. Sie sollen erkennen können, wo sie sich befinden und dementsprechend agieren. Als Beispiel wird hier „langsameres Fahren auf Straßen mit Wohncharakter oder das Ausführen bestimmter Manöver, um dem Gegenverkehr auf einspurigen Straßen auszuweichen“ genannt und die Möglichkeiten wären damit sicherlich noch nicht ausgeschöpft.

Kaufen kann man in GTA Online viel, aber ist es nützlich?

Bilderstrecke starten (9 Bilder) GTA Online: 8 Schrott-Käufe, bei denen ihr vermutlich betrunken wart

Ob das Rockstar-Patent tatsächlich zum Einsatz kommt, bleibt abzuwarten und auch bis zu einer offiziellen Bekanntmachung von GTA 6 werdet ihr euch vermutlich noch gedulden müssen. Wir halten euch auf dem Laufenden.