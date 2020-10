Xiaomi wird seinen Mi Smart Speaker auch nach Europa bringen. In Deutschland wird der Lautsprecher mit dem Google Assistant ebenfalls erwartet. Jetzt sind erste Preise für zwei EU-Länder durchgesickert, die sich sehr im Rahmen halten. Als direkte Konkurrenz zum neuen Echo Dot könnte der Lautsprecher einige Fans finden.

Xiaomi Mi Smart Speaker kommt nach Europa

Ein paar Wochen nach der offiziellen Vorstellung für den indischen Markt steht nun fest, dass der chinesische Hersteller Xiaomi seinen neuen Mi Smart Speaker auch in Europa anbieten möchte. Wie viel der smarte Lautsprecher mit dem Google Assistant hier kosten wird, lässt sich aus zwei Preisen bestimmen, die einem Bericht von WinFuture.de zwischen 52,99 Euro in Spanien und 59,95 Euro in Portugal liegen. Hierzulande ist entsprechend von ähnlichen, vielleicht minimal höheren Preisen auszugehen.

Xiaomis Lautsprecher verfügt über eine Leistung von 12 Watt und besitzt zwei Mikrofone, um Befehle des Nutzers entgegennehmen zu können. Das Gerät selbst besitzt eine zylindrische Form und verfügt oben – neben einem LED-Streifen – über alternative Touch-Flächen, mit der zum Beispiel der Google Assistant aufgerufen oder die Wiedergabe von Medien gestartet werden kann.

Der Lautsprecher im Inneren kommt auf 2,5 Zoll und soll eine Unterstützung für DTS-Audio mitbringen. Für die nötige Leistung sorgen ein Vier-Kern-Prozessor (AMLogic A113X) und 512 MB Arbeitsspeicher. Xiaomis Mi Smart Speaker bringt 850 Gramm auf die Waage und kommt auf eine Höhe von 15 Zentimeter. Wann genau der Lautsprecher auch in Deutschland verkauft wird, steht noch nicht fest.

Mehr zum Mi Smart Speaker von Xiaomi gibt es hier im Video:

Xiaomis Lautsprecher: Neue Konkurrenz für Echo Dot

Xiaomis Mi Smart Speaker dürfte neue Konkurrenz für den ebenfalls gerade erst vorgestellten Amazon Echo Dot der vierten Generation bedeuten. Hier ist der Vorverkauf bereits angelaufen, Kunden können den runden Echo nun für 58,48 Euro bestellen. Hier wird natürlich auf Amazons Alexa statt auf den Google Assistant gesetzt.