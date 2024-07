Harter Schlag für RPG-Fans weltweit: Deutsches Kultstudio verabschiedet sich für immer

Das Ende einer Ära kündigt sich an, denn eine richtige Entwickler-Legende muss jetzt ihre Pforten schließen. Das deutsche Studio Piranha Bytes steht vor dem Ende.

Gothic-Entwickler Piranha Bytes müssen sich verabschieden

Das deutsche Studio Piranha Bytes hat in seiner Laufbahn so einige legendäre Rollenspiele herausgebracht, darunter die Gothic- und Risen-Reihen. Schon Anfang 2024 stand es schlecht um Piranha Bytes, und nun ist es so gut wie gewiss: Piranha Bytes ist nicht mehr (Quelle: CDAction).

Bilder des leeren Studios kursieren schon auf Twitter. Piranha Bytes selbst hat sich aber noch nicht offiziell zur Schließung geäußert.

Piranha Bytes gehörte zwar sicher nicht zu den größten deutschen Spielestudios, aber doch zu den bekanntesten. Jetzt bleibt die Frage, was mit den hauseigenen Spielen geschieht. Werden die Gothic- und Elex-Reihen jetzt komplett abgeschrieben? Was ist mit Gothic 1 Remake? Tatsächlich gibt es noch einige Hoffnungsschimmer am Horizont.

Hoffnung bleibt: Gothic 1 Remake und neues Studio gegründet

Der erste Gothic-Teil kann durchaus als RPG-Legende bezeichnet werden und soll nach über 20 Jahren endlich ein Remake bekommen: Dieses Remake wird allerdings nicht von Piranha Bytes entwickelt, sondern von Alkimia Interactive – einem neues Studio in Spanien, das unter THQ Nordic agiert. Das Gothic 1 Remake hat bereits eine eigene Steam-Seite.

Die Schließung von Piranha Bytes dürfte dem Gothic 1 Remake nicht im Weg stehen. Besonders deshalb, weil dem Konzern THQ Nordic bereits seit 2019 die IP Gothic gehört. Möglich wären also noch immer neue Gothic-Teile – nur eben nicht von Piranha Bytes.

Elex 2 für die PS5 gibt es auf Amazon gerade mit 67 Prozent Rabatt:

Elex 2 für die PS5 gibt es auf Amazon gerade mit 67 Prozent Rabatt:

Außerdem haben die Piranha-Bytes-Veteranen Jennifer und Björn Pankratz nun eine neue Firma gegründet: Mit Pithead Studio wollen sie ab jetzt ihren eigenen Weg gehen, und – wie sie es selbst sagen – Indie-Spiele entwickeln. Auf ihrem YouTube-Kanal möchten sie die Fragen der Fans jeden Montag in einem Video beantworten.

Schaut beim YouTube-Kanal von Pithead Studio vorbei, wenn ihr wissen wollte, was die beiden Entwickler planen:

Wie es abgesehen vom Gothic 1 Remake mit der Gothic-Reihe oder auch Elex weitergeht, ist derweil noch unklar.

