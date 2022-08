Verkehrsminister Volker Wissing hat Pläne, die manchen deutschen Autofahrern nicht schmecken werden: Er will Deutschland zum Fahrradland machen. Beim Verkehrsgerichtstag in Goslar hat Wissing sich dafür ausgesprochen, die Radinfrastruktur deutlich zu verbessern und für breitere Radwege zu sorgen – auf Kosten der Autofahrer.

Verkehrsminister: Deutschland wird zum Fahrradland

Das Land von Volkswagen, Mercedes und Porsche soll zum Land von E-Bikes, Lastenrädern und Velomobilen werden. Dafür hat sich Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP bei einem Vortrag vor Experten eingesetzt. Unter anderem solle der modale Verkehr gefördert werden, bei dem zum Beispiel mit dem Fahrrad zum Bahnhof gefahren wird, um dort in den Zug umzusteigen.

Allgemein möchte Wissing die Radinfrastruktur in Deutschland verbessern. Fahrräder hätten ihm zufolge „heutzutage einen anderen Wert als in der Vergangenheit“. An Bahnhöfen sieht sein Plan daher auch bessere Abstellmöglichkeiten in Form von Fahrradparkhäusern vor, wie sie in manchen Städten bereits zu finden sind (Quelle: Next Mobility).

Bei einer weiteren Forderung bezieht sich Wissing darauf, dass manche Menschen das Radfahren in Städten weiter als unsicher empfinden. Radwege sollen deswegen vom restlichen Verkehr abgetrennt werden, wie es auch Verbände wie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) fordern. Ein „guter Radweg“ kommt laut Wissing auf eine Breite von 2,5 Meter in jede Richtung. In Deutschland würde „etwas falsch laufen“, wenn Eltern ihre Kinder lieber mit dem Auto statt mit dem Fahrrad zur Schule bringen.

Der Verkehrsgerichtstag in Goslar, wo Wissing seinen Vortrag hielt, gilt als das wichtigste Treffen von Fachleuten in Deutschland. Beim diesjährigen Gerichtstag nehmen über 1.000 Personen aus mehr als einem Dutzend europäischer Länder teil.

Selbst kleine Wohnmobile gibt es mittlerweile für Fahrräder:

FDP lacht nicht mehr über Lastenräder

Der FDP wird nicht erst wegen der Nähe von Parteichef Lindner zu Porsche eine gewisse Affinität zum Auto nachgesagt. Anders als Lindner, der sich noch 2021 über eine Förderung von Lastenrädern öffentlich belustigte, hat sich Wissing spätestens jetzt auch klar zum Fahrrad bekannt.