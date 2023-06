Nach jahrelanger Wartezeit hat Microsoft endlich einen Trailer für das neue Fable auf der Xbox Series X|S vorgestellt. Einige Mitglieder der Gaming-Community haben jedoch ein spezielles Problem mit der Protagonistin. Die Kontroverse gab es schon vor Jahren auf der PlayStation und ist immer noch genauso peinlich wie damals.

Ein Kommentar von Martin Hartmann

Fable auf der Xbox: Gamer blamieren sich

Microsoft will die RPG-Reihe Fable für die Xbox Series X|S wiederbeleben. Kaum ist der neue Trailer erschienen, gibt es aber schon die ersten Internet-Nutzer, die versuchen, sich mit peinlichen und geschmacklosen Kommentaren zu überbieten. Laut diesen „Gamern“ ist die Protagonistin einfach nicht attraktiv genug.

Bestes Beispiel dafür ist ein Bild ein Twitter-User, der Fable kurzerhand selbst „retten“ will. Dafür zeigt er seine Version der Heldin – natürlich mit langen Haaren und jeder Menge Make-up.

Horizon Forbidden West hatte eine ganz ähnliche Kontroverse

Das Vergleichsbild erinnert verdächtig an eine ganz ähnliche (und nicht weniger dämliche) Kontroverse, damals mit PlayStation-Fans. Die Protagonistin von Horizon Forbidden West wurde vor dem Release des PS5-Hits ebenfalls kritisiert, weil sie „zu maskulin“ sei. Selbst wenn das Fable-Vergleichsbild nur eine ironische Anspielung darauf sein sollte (anhand der Aussagen des Twitter-Nutzers wirkt es nicht so), gibt es zu viele Kommentare, die darin eine echte Verbesserung sehen. Immerhin gibt es auch Gegenstimmen, die anmerken, dass diese Gamer vielleicht auch einmal einen Blick auf Frauen außerhalb von Videospielen werfen sollten.

Erst PlayStation, jetzt Xbox: Was ist mit diesen Gamern los?

Die Kontroverse rund um die Fable-Heldin wird jetzt auch genutzt, um online Hass auf bestimmte Gruppen zu schüren. So gibt es Stimmen, die im Aussehen der Fable-Heldin eine Fortführung des „Trends unattraktiver Frauen als Hauptfiguren in Videospielen“ sehen. Schuld daran sind natürlich die „woken“ Feministen (Quelle: Twitter).

Es ist traurig, dass der Hass über „hässliche“ Frauen in Videospielen auch jetzt noch Anklang findet. Solche Kommentare oder sogar Vergleichsbilder, in denen sich Nutzer ein Sexobjekt zusammenzimmern, werfen leider immer wieder ein schlechtes Bild auf die gesamte Gaming-Community. Es bleibt nur zu hoffen, dass diese Menschen vielleicht irgendwann doch noch einsehen, dass Frauen in Videospielen auch genauso aussehen dürfen wie Frauen in der echten Welt.

