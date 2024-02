Helldivers 2: Xbox-Community bettelt um neuen PlayStation-Shooter

Mit Helldivers 2 hat PlayStation einen neuen Shooter-Erfolg gelandet, der sich ganz besonders im Multiplayer gut zocken lässt. Xbox-Spieler müssen bei der Alien-Jagd momentan aber leider in die Röhre schauen, was sie jetzt mit einer Petition ändern möchten.

Helldivers 2: Xbox-Fans starten Petition für PlayStation-Hit

Der Konkurrenzkampf zwischen PlayStation und Xbox hat sich in der Vergangenheit immer wieder in begehrten Exklusivspielen ausgedrückt, die jeweils nur auf einer der beiden traditionell verfeindeten Konsolen gespielt werden konnten. Auch der neue und überaus erfolgreiche Shooter Helldivers 2 schließt sich dieser Tradition an – das Sci-Fi-Spiel ist derzeit nur auf der PS5 und dem PC verfügbar. Die Xbox-Community will dies jedoch nicht hinnehmen und wendet sich nun mit einer gut argumentierten und blumig ausgeführten Petition an Sony.

In Helldivers 2 meldet ihr euch zum Dienst an der Front des Galaktischen Kriegs, in dem nichts weniger als Friede, Freiheit und Demokratie auf dem Spiel stehen. In einem Trupp zusammen mit bis zu drei anderen Spielern liefert ihr euch gegen riesige Monster-Insekten oder blutrünstige Maschinen rasante Schlachten.

Schaut euch hier den Trailer zu Helldivers 2 an:

Helldivers 2: Launch Trailer | PS5 & PC

Kommt Multiplayer-Shooter Helldivers 2 auch auf die Xbox?

Die Petition „Bring Helldivers 2 to Xbox – Fans await thrilling Co-Op Action“ fordert Entwickler Arrowhead Game Studios und PlayStation nun in einer Art poetischen Schlachtrede dazu auf, auch Xbox-Gamer an dem Spektakel teilhaben zu lassen. Schließlich sei die Xbox-Community eine Bastion unterschiedlicher Gamer, die ihre eigenen Strategien und Stärken auf das Kriegsfeld bringen könnten.

Die Echos der Solidarität erklängen schließlich auch zwischen PC- und PlayStation-Spielern über Konsolengrenzen hinweg. Helldivers 2 auf die Xbox zu bringen wäre somit ein Ausdruck der Stärke der Einheit, der Wehrhaftigkeit des menschlichen Geistes und der untrennbaren Bande, die im Feuer der Schlacht geschmiedet wurden. (Quelle: Change.org)

Bislang steht die Petition bei über 46.000 Unterschriften – eine durchaus beachtliche Anzahl. Ob die Aktion allerdings bei Sony zu einem Umdenken bezüglich der Exklusivität führt, sei einmal dahingestellt.

Xbox dagegen hat erst vor Kurzem angekündigt, dass vier Exklusivspiele auch auf der PS5 erscheinen sollen:

