Samsung ist aktuell führend, wenn es um den Markt mit Falt-Handys geht. Doch das könnte sich bald ändern, denn mit dem Honor Magic Vs wurde jetzt ein faltbares Smartphone vorgestellt, welches nicht nur eine teilweise bessere Ausstattung besitzt, sondern auch noch viel günstiger ist. Das Honor Magic Vs soll zudem bald nach Europa kommen.

Honor Magic Vs kostet nur 1.000 Euro

Honor hat mit dem Magic Vs wie erwartet ein neues Falt-Handy vorstellt, welches sowohl beim Preis-Leistungs-Verhältnis als auch bei den Features und Design mit dem Galaxy Z Fold 4 von Samsung mithalten oder dieses übertrumpfen kann. Während Samsung dafür zum Marktstart 1.799 Euro verlangt hat, will Honor für sein Falt-Handy nur 7.499 Yuan haben. Das sind umgerechnet 1.009 Euro. Ein unglaublich guter Preis, wenn man bedenkt, was man dafür bekommt.

Das Magic Vs von Honor ist mit einem 7.9-Zoll-Display ausgestattet, das mit 90 Hz arbeitet und sich falten lässt. Im Gegensatz zu Samsung schafft es Honor das Handy zu falten, ohne dass ein Spalt sichtbar bleibt. Es faltet sich also komplett zusammen. An der Außenseite befindet sich ein 6,45-Zoll-Display mit 120 Hz. Genau wie bei Samsung wird ein Stift unterstützt, der aber nicht ins Gehäuse eingeschoben, sondern wie bei Samsung in einer Hülle untergebracht werden kann. Honor hat die Software für das Falt-Display und den Stift angepasst, sodass ihr das Optimum herausholen könnt.

Technisch gesehen spielt das Honor Magic Vs ganz oben mit. Es kommt ein Snapdragon 8+ Gen 1 zum Einsatz, dem bis zu 16 GB RAM und 512 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Der Fingerabdrucksensor sitzt wie bei Samsung an der Seite des Gehäuses. Der Akku fällt mit 5.000 mAh größer aus und lässt sich mit 66 Watt auch schneller aufladen als bei Samsung. Zur weiteren Ausstattung gehören eine 50-MP-Triple-Kamera, 16-MP-Frontkamera, 5G und Android 12 mit Magic UI 7.0.

Im nachfolgenden Video könnt ihr euch das Honor Magic Vs anschauen:

Honor Magic Vs: Bezahlbares Falt-Handy vorgestellt

Honor Magic Vs kommt auch nach Deutschland

Das Honor Magic Vs erscheint am 30. November 2022 in China. Honor hat aber schon bestätigt, dass das Falt-Handy auch global auf den Markt kommt. Vermutlich wird der Preis in Deutschland spürbar höher ausfallen. Wir halten euch auf dem Laufenden.