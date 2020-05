Der Nachfolger zum epischen Action-Rollenspiel Horizon Zero Dawn befindet sich in der Entwicklung und eine Online-Stellenanzeige könnte bereits verraten haben, dass das Studio hohe grafische Standards anstrebt.

Das ehemalige PS4-Exklusivspiel Horizon Zero Dawn entwickelte sich zu einem riesigen Erfolg und die Fans warten bereits gespannt auf den Nachfolger. Viele Infos gibt es dazu noch nicht, aber es tauchen immer mehr Hinweise auf, dass sich Horizon Zero Dawn 2 bereits in der Entwicklung befindet und grafisch vielleicht sogar noch einmal zulegt.

Schon der erste Teil konnte grafisch voll überzeugen.

Horizon Zero Dawn 2 hat hohe Ansprüche

Besonders interessant ist eine Stellenausschreibung von Guerilla Games, das Studio hinter Horizon Zero Dawn. Dieses sucht derzeit unter Hochdruck an einem technischen Spezialisten, der verblüffende Pflanzenwelten und Umgebungen erstellen kann. Anfänglich bezog sich die Arbeit auf ein Projekt namens Horizon, der Name des Spiels wurde allerdings kurz darauf wieder aus der Anzeige entfernt.

#HorizonZeroDawn 2 will feature "stunning environments," "lush and stunning vegetation," and "industry-benchmark graphics." And FYI, they aren't calling it #HorizonZeroDawn2 pic.twitter.com/nbkzxxSvvt — Sikandar Mahmood (@SikandrMahmood) May 7, 2020

„Horizon Zero Dawn 2 wird „atemberaubende Umgebungen“, „üppige und atemberaubende Vegetationen“ und „Industrie-Benchmark-Grafiken“ bieten. Und zu eurer Information: Sie nennen es nicht Horizon Zero Dawn 2„

In dieser wird allerdings betont, dass das Studio in diesem Spiel einen sehr hohen grafischen Maßstab anstrebe. Fans werden sich also offensichtlich auch auf einen visuellen Augenschmaus einstellen können.

Bisher ist noch nicht abzusehen, wann Horizon Zero Dawn 2 erscheint, es könnte allerdings sein, dass es gemeinsam mit Sonys PlayStation 5 veröffentlicht wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.