Hunderte Stunden Spielspaß für 11,99 Euro: Steam verscherbelt gigantisches RPG

Wer inzwischen Baldur’s Gate 3 beinahe in- und auswendig kennt und auf der Suche nach neuem Rollenspiel-Futter zum kleinen Preis ist, kann gerade auf Steam ein solides Schnäppchen machen. Für schlappe 11,99 Euro bekommt ihr mit Pathfinder: Wrath of the Righteous ein RPG, das euch etliche Stunden fesselt.

Pathfinder: Wrath of the Righteous für 11,99 Euro im Steam-Sale

Bei Steam gibt’s jeden Tag Hunderte Spiele im Angebot – hier ist für jeden Gamer was dabei. Auch Rollenspiel-Fans kommen gerade auf ihre Kosten. Denn bis zum 8. Februar 2024 gibt es auf Steam Pathfinder: Wrath of the Righteous für 11,99 Euro zu kaufen. Zum Vergleich: Normalerweise kostet das RPG 39,99 Euro – ihr spart also aktuell satte 70 Prozent.

Bei den Steam-Spielern schneidet Pathfinder: Wrath of Righteous sehr gut ab: 83 Prozent der Spieler geben eine positive Wertung ab und empfehlen das Abenteuer weiter.

Erste Szenen aus dem Spiel könnt ihr sehen, wenn ihr einen Blick in den offiziellen Trailer werft:

Pathfinder: Wrath of the Righteous – offizieller Launch-Trailer

Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition Owlcat Games

Gut zu wissen: Wer bereits das Hauptspiel gezockt hat, kann auch bei den DLCs sparen – diese sind aktuell ebenfalls im Angebot. Den ersten Season Pass gibt es beispielsweise für 8,69 Euro statt 28,99 Euro – der zweite Season Pass ist immerhin von 28,99 Euro auf 23,19 Euro reduziert. Auch die einzelnen DLC-Pakete gibt’s im Angebot.

Für wen lohnt sich Pathfinder: Wrath of the Righteous?

Wer auf klassische cRPGs wie Baldur’s Gate 3 und Divinity: Original Sin 2 steht, wird auch mit Pathfinder: Wrath of the Righteous seinen Spaß haben – das spiegelt sich zumindest in den Steam-Rezensionen der Käufer wider. Einige Spieler erklären jedoch, dass das Rollenspiel mitunter recht gnadenlos sein kann und man am besten schon ein solides Wissen rund um die Pen-and-Paper-Vorlage mitbringt (Quelle: Steam).

Wer also nicht die Geduld hat, sich in das System einzuarbeiten und massig Dialoge mit NPCs zu führen, sollte lieber einen Bogen um Pathfinder: Wrath of the Righteous machen. Falls jedoch genau das ist, was ihr an Rollenspielen besonders schätzt, bekommt ihr hier ein Spiel für kleines Geld geboten, das euch über 200 Stunden fesseln kann, wenn ihr wirklich alles sehen wollt (Quelle: HowLongToBeat).

