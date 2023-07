Eine neue Technologie feierte einst mit der Apple Watch Premiere, soll dieses Jahr zum iPhone vorstoßen und in Zukunft auch das iPad erreichen. Im Ergebnis erwartet die Nutzer ein Tablet mit besonders dünnen Rändern.

Apple hat einen Plan und der nimmt langsam deutliche Züge an. Erstmals bei der Apple Watch Series 7 setzte der Hersteller das sogenannte LIPO-Verfahren ein. Die Abkürzung steht für „low-injection pressure over-molding“. Damit kann die Größe des Displayrands sichtlich reduziert werden. Der so gewonnene Platz erlaubt beispielsweise größere Bildschirme bei gleichzeitiger Beibehaltung der Gehäuseabmessungen.

Erwartet wird der Einsatz dieser Technologie in diesem Jahr dann auch beim iPhone 15 Pro und dem iPhone 15 Pro Max. Die Displayränder sollen demnach von 2,2 auf nur 1,5 mm schrumpfen.

iPad mit Display nach LIPO-Verfahren geplant

Laut Apple-Insider Mark Gurman will der iPhone-Hersteller es aber nicht dabei belassen. Auch das iPad soll von „LIPO“ künftig profitieren (Quelle: Bloomberg). In Zukunft dürften also auch die Ränder des iPads nochmals deutlich dünner ausfallen.

Apples Masterplan nimmt immer mehr Gestalt an. Wie schon bei OLED wird eine neue Technologie zunächst mit der Apple Watch eingeführt, dann zum iPhone weitergereicht und landet schlussendlich beim iPad. Nur zur Klarstellung, ein iPad mit OLED-Bildschirm befindet sich bei Apple in Entwicklung und wird glaubwürdigen Berichte zufolge für 2024 erwartet.

Eine vergleichbare Produktentwicklung durchläuft demnach auch „LIPO“. Unbeantwortet bleibt aber noch die Frage, wann Apple die Technologie beim iPad integrieren wird und bei welchen Modellen. Letzteres liegt aber auf der Hand. Bisher durfte noch immer jede neue Technologie zuerst beim teuren Top-Modell zu finden sein. Ergo: Es kommt hierfür nur das iPad Pro infrage.

Unsere Vermutung: Vor 2025 wird es nichts

Schon schwieriger ist da die zeitliche Vorhersage. Sollte Apple LIPO nicht zeitgleich mit OLED eingefühen, dann wäre die Technologie wohl frühestens 2025 im iPad einsatzbereit. Einen Anhaltspunkt in diese Richtung gibt es immerhin: Zwischen der Apple Watch Series 7 und dem iPhone 15 Pro (Max) liegen genau zwei Jahre Zeitspanne.