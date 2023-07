Noch ist Sommer, doch schon jetzt werfen Apples Produktneuheiten des Herbstes ihren Schatten voraus. Mit dabei nicht nur das iPhone 15, auch die Apple Watch Ultra 2 steht in den Startlöchern. Bei der bewahrt der Hersteller ein dunkles Geheimnis – im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Einzelheiten zum iPhone 15 fallen in der Gerüchteküche schon recht detailliert aus. Mehr Spielraum zur Spekulation offeriert da noch der Nachfolger der gegenwärtigen Apple Watch Ultra. Apple-Insider Mark Gurman von Bloomberg verrät im Vorfeld jetzt ein dunkles Geheimnis. Erwartet wird die Apple Watch Ultra 2 nämlich in einer neuen Farbe (Quelle: Bloomberg).

Apple plant Apple Watch Ultra 2 in dunklerem Titan-Farbton

So soll Apple bereits für die erste Generation eine dunkelgraue Titan-Farboption in Erwägung gezogen haben. Entsprechende Tests fanden statt, doch am Ende entschied sich Apple allein für die aktuell erhältliche, helle Titan-Kolorierung. Nun jedoch könnte die dunklere Farbe für die Aktualisierung der Apple Watch Ultra im Herbst 2023 zurückkehren.

Unklar bleibt noch, ob die dunklere Farbe nur eine zusätzliche Option ist oder aber den bisherigen Farbton ersetzen wird. Wir tippen einstweilen auf die Erweiterung der Farbpalette. Apple liebt es, die Smartwatches in unterschiedlichen Stilen anbieten zu können.

Im letzten Jahr entschied sich Apple allein für helles Titan:

Abseits der Farbe ist mit neuen Chipspezifikationen zu rechnen. Auch dürfte die Apple Watch Ultra 2 etwas leichter werden und erstmals Komponenten enthalten, die im 3D-Druckverfahren gefertigt wurden.

Apple Watch SE: 3. Generation erst 2024

Kein neues Modell solltet ihr einstweilen von der Apple Watch SE erwarten. Die noch immer aktuelle 2. Generation bleibt uns laut Gurman noch ein weiteres Jahr erhalten. Erst 2024 ist mit der 3. Generation des günstigen Einstiegsmodells zu rechnen. Apple verfolgt hier einen klaren Zweijahresrhythmus.

Eine Präsentation der Apple Watch Ultra 2 dürfte höchstwahrscheinlich zusammen mit dem iPhone 15 erfolgen. Sollte der Hersteller den ursprünglichen Zeitplan noch schaffen, dann könnte es im September schon so weit sein. Zuletzt gab es Berichte über eine Verspätung beim kommenden iPhone, doch berechtigte Hoffnung auf eine pünktliche Vorstellung besteht noch immer.