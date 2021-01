Bisher war das neue iPhone 12 eher eine Gefahr für die Android-Konkurrenz, als für die Apple-Kunden selbst. Ein neuer, wissenschaftlicher Bericht jedoch beunruhigt. Bestimmte Nutzer sollten bei der Verwendung vorsichtig sein, wie sich jetzt herausstellt.

Dank MagSafe stecken im iPhone 12 mehr Magnete als in jedem iPhone zuvor und genau die könnten ein nicht unerhebliches Problem verursachen. Wie nämlich Kardiologen herausgefunden haben, ist das iPhone 12 durchaus in der Lage einen Herzschrittmacher außer Gefecht zu setzen. Nachlesen kann man dies im Fachmagazin „HeartRhythm“.

iPhone 12 legt Herzschrittmacher lahm: Für Apple kein Problem

Der Bericht beschreibt diesen Fall konkret anhand eines Tests mit einem Patienten. Unter kontrollierten Bedingungen konnten die Ärzte einen sogenannten Defibrillator des Herstellers Medtronic lahmlegen, einfach indem man ein iPhone 12 über das entsprechende Implantat im linken Brustbereich hielt. Die Erklärung: Das Magnetfeld des iPhones verhindert den notwendigen Stromstoß des Schrittmachers. Entsprechend warnen Kardiologen nun in diesem Zusammenhang. Schon das Mitführen des iPhones in einer Brusttasche könnte nämlich die Funktion einer solchen, lebensrettenden Therapie beeinträchtigen.

Und was sagt Apple dazu? Zum konkreten Fall noch nichts, allerdings finden sich passende Angaben zum Sachverhalt in einem öffentlich einsehbaren Support-Dokument. Den Angaben zufolge sieht der US-Hersteller keinen Handlungsbedarf. Zitat:

„Das iPhone enthält Magnete sowie Komponenten und Funkelemente, die elektromagnetische Felder erzeugen. Diese Magnete und elektromagnetischen Felder können zu Interferenzen bei medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und Defibrillatoren führen. Obwohl alle iPhone 12-Modelle mehr Magnete enthalten als frühere iPhone-Modelle, ist kein höheres Risiko von magnetischen Interferenzen mit medizinischen Geräten zu erwarten als bei früheren iPhone-Modellen.“

Apple ist sich der Beeinträchtigung bewusst, verneint aber eine aktive Gefahr. Was nun also tun? GIGA meint: Solange der Fall nicht abschließend geklärt ist, sollten betroffene Kunden allein aus Vorsicht aufpassen, ihr iPhone 12 lieber nicht in die Nähe des Brustkorbes zu bewegen. Ergo: Statt in einer Brusttasche ist das Apple-Handy also besser in der Hosentasche aufgehoben.