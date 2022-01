Immer mehr Besitzer eines iPhone 13 beschweren sich bei Apple über ein nerviges Problem: Plötzlich wird das Display pink und das iPhone stürzt ab. Apple hat betroffene Exemplare zum Teil bereits ausgetauscht, spricht nun aber von einem Software-Fehler.

iPhone 13: Pinker Bildschirm lässt Handys abstürzen

Im offiziellen Forum von Apple sowie bei Reddit häufen sich Berichte von Besitzern eines der iPhone-13-Modelle. Ihnen zufolge färbt sich das Display des Smartphones vollständig ein. Der pinke Bildschirm führt anscheinend dazu, dass das System nicht mehr reagiert. Erst ein Neustart sorgt bei manchen Nutzern für eine zwischenzeitliche Lösung des Problems. Andere wiederum geben an, dass die pinke Einfärbung nach ein paar Sekunden wieder verschwindet. Dann ist das iPhone 13 wieder voll einsatzbereit.

Es handelt sich nicht um einen neuen Fehler, der möglicherweise durch ein Update von iOS auf den iPhones gelandet ist. Seit Veröffentlichung der iPhone-13-Reihe gibt es bereits Beschwerden, die sich nun allerdings häufen. Frühere iPhones sind von dem pinken Bildschirm nicht betroffen.

Apples Reaktion im hauseigenen Diskussionsforum lässt darauf schließen, dass betroffene Nutzer ein Ersatzexemplar zugeschickt bekommen haben (Quelle: Apple Community). Im chinesischen Netzwerk Weibo wiederum schreibt Apple nun, dass es sich nach eigener Einschätzung nicht um einen Hardware-Defekt handelt, sondern um einen Fehler in der Software. Nutzern wird jetzt empfohlen, ein Backup zu erstellen und die neueste Version von iOS einzuspielen. Damit ist das Problem aber nicht aus der Welt geschafft.

Pinkes iPhone-Display: Bugfix noch nicht in Sicht

In der aktuellen Vorschau-Version zu iOS 15.3 wird ein Bugfix zum pinken iPhone-Bildschirm nicht erwähnt. Es ist also nicht davon auszugehen, dass Apple das Problem bereits in den Griff bekommen hat.