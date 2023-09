iPhone 15: Apple staubt ab und triumphiert über Google, Samsung und Co.

Auf Neuerungen bei der Kamera der neuen iPhones ist Apple immer sehr stolz. Besonders das iPhone 15 Pro Max profitiert in diesem Jahr von Apples innovativen Ideen. Diese genügen, um im bekannten DXOMARK-Test zu bestehen und die Konkurrenz hinter sich zu lassen. Einen kleinen Schönheitsfehler gibt es jedoch, allerdings spielt der für die meisten Kunden keine Rolle.

Das Spitzenmodell der iPhone-15-Reihe tritt im Test von DXOMARK an und hinterlässt gleich einen richtig guten Eindruck. So staubt das iPhone 15 Pro Max am Ende ganze 154 Punkte im Gesamtergebnis aller bisher getesteten Smartphones ab (Quelle: DXOMARK).

iPhone 15 Pro Max steckt Google, Samsung und Co. in die Tasche

Mit diesem Resultat landet das derzeit beste und teuerste iPhone auf dem zweiten Platz und lässt Wettbewerber wie Google und Samsung hinter sich. Das derzeit noch immer aktuelle Google Pixel 7 Pro beispielsweise schlug zwar im letzten Jahr das iPhone 14 Pro Max (147 vs. 146 Punkte), hat 2023 jedoch keine Chance mehr gegen das iPhone 15 Pro Max.

Ganz zu schweigen vom Samsung Galaxy S23 Ultra, das zwar erst im Februar dieses Jahres auf den Markt kam, aber mit 140 Punkten im Kameratest abgehängt wurde.

Direkt hinter dem iPhone 15 Pro Max auf dem dritten Platz findet sich das Oppo Find X6 Pro (153 Punkte). Da sich Oppo allerdings vom deutschen Markt zurückgezogen hat, spielt dies für hiesige Käuferinnen und Käufer keine Rolle.

Ähnliches lässt sich über den Erstplatzierten sagen. Das Huawei P60 Pro wird zwar hierzulande verkauft (bei MediaMarkt ansehen), ist mit fehlenden Google-Services aufgrund des US-Banns gegen Huawei aber quasi chancenlos auf dem internationalen Markt und damit mehr oder weniger irrelevant.

Pro und Contra: Kamera des Apple-Handys unter der Lupe

Unterm Strich: Das iPhone 15 Pro Max ist laut DXOMARK das beste unter den relevanten Kamera-Smartphones im „Westen“ (bei Cyberport ansehen) – ein echter und verdienter Triumph für Apple. Doch was gefällt den Testern besonders am iPhone 15 Pro Max, was wird kritisiert? Eine kurze Zusammenfassung.

Pro:

Brillante Helligkeit und hoher Kontrast beim Betrachten von Fotos auf dem HDR-Display

Präzise Belichtung, auch bei Nachtaufnahmen

Angenehme und natürliche Farbwiedergabe und Hauttöne

ausgezeichnete Detailtreue bei hellem Licht

Schneller und präziser Autofokus

effektive Videostabilisierung

In dieser Disziplin wird sogar das iPhone 15 Pro Max von einem Schwestermodell geschlagen:

Kritik gab es hingegen für:

Rauschen bei Fotos mit wenig Licht

unerwünschte Artefakte, einschließlich Streulicht, Geisterbilder und Aliasing

geringfügig eingeschränkter Dynamikbereich bei Fotos

Uneinheitliche Details in allen Zoombereichen

Ein Detail unterscheidet das iPhone 15 Pro Max im Moment von allen anderen Modellen der Familie. Das Tetraprismen-Objektivsystem mit einer Brennweite von bis zu 120 mm (fünffacher optischer Zoom) ist ein absolutes Novum für ein Apple-Handy.

Frühestens im nächsten Jahr könnte auch das „normale“ Pro-Modell des iPhone 16 hiervon profitieren. Doch bis dahin macht dem iPhone 15 Pro Max die Spitzenposition bei Apple niemand streitig.