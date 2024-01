iPhone 16: Apple gibt sich erst beim Nachfolger mehr Mühe

Apple macht es sich einfach und recycelt beim künftigen iPhone 16 kurzerhand das aktuelle Design des iPhone 15. Apple-Insider Ming-Chi Kuo stellt lapidar fest, dass die neuen Handys keine „signifikanten Designänderungen“ aufweisen werden und liefert gleich zwei wichtige Gründe, warum es sich lohnen könnte, aufs iPhone 17 zu warten.

Das iPhone 16 wird euch ziemlich vertraut vorkommen, schließlich ändert sich das grundsätzliche und bekannte Design nicht. Dies, obwohl Apple größere Displays bei den Pro-Modellen und einen neuen sogenannten „Capture Button“ verbauen wird. Das Erscheinungsbild selbst erfährt indes keine größere Änderung.

iPhone 16 noch immer im bekannten Design

Wer darauf wartet, muss sich wohl noch bis zum iPhone 17 gedulden. Erst beim Nachfolger der kommenden Handy-Generation soll sich Apple wieder mehr Mühe geben. Der bekannte und gut informierte Experte Ming-Chi Kuo postuliert: „Es wird erwartet, dass Apple frühestens 2025 neue iPhone-Modelle mit bedeutenden Design-Änderungen und dem umfassenderen/differenzierteren GenAI-Ökosystem/Anwendungen auf den Markt bringen wird.“ Kuo verweist hier auf sogenannte generative KI-Funktionen (Quelle: MacRumors).

Samsung hat schon ein „KI-Smartphone“:

Für Kuo gehören diese generativen KI-Funktionen und auch faltbare Smartphones zu den beiden aktuell größten Trends der Branche. Beide Entwicklungen werden von Apple derzeit komplett ignoriert und vor allem von den beiden Wettbewerbern Google und Samsung gepusht. Angemerkt sei, dass Apple zumindest mit iOS 18 noch in diesem Jahr einen größeren Schritt in Richtung generativer KI gehen will. Da Apple jedoch beiden Trends derzeit nicht folgt, erwartet der Experte fürs laufende Jahr am Ende auch sinkende iPhone-Verkaufszahlen.

Neue Taste und mehr Bildschirm

Ob dies am Ende wirklich so eintritt, wird sich erst noch zeigen müssen. Abseits des bekannten Designs soll das iPhone 16, wie bereits erwähnt erstmals eine berührungsempfindliche Aufnahmetaste haben. Die ist wohl in erster Linie für videobezogene Aktionen gedacht. Da die Taste seitlich angebracht ist und das iPhone deswegen horizontal gehalten wird, dürfte sich das iPhone 16 diesbezüglich wie eine echte Kamera anfühlen.

Im Gegensatz zu den größeren Displays wird der neue „Capture Button“ in allen vier Modellen des iPhone 16 erwartet. Mehr Bildschirm gibt es Berichten nach nur beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max. Die Abmessungen wachsen von 6,1 auf 6,3 Zoll und von 6,7 auf 6,9 Zoll.

Für Kuo sind diese Änderungen am Auftritt des iPhone 16 nicht bedeutend genug. Wer auch dieser Meinung ist, der muss dann aufs iPhone 17 im nächsten Jahr warten.