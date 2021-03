Shooter-Fans aufgepasst – es gibt wieder neues Spiele-Futter für euch! Dieses mal ist es nicht Epic sondern Steam, wo ihr eine kostenlose Perle abstauben könnt.

Metro Exodus Facts

Es ist wieder soweit – Steam will sich nicht lumpen lassen und bewirft euch auch einmal mit einem kostenlosen Top-Spiel. Was bei Epic schon längst zur wöchentlichen Tradition geworden ist, ist bei Valve eine deutlich seltenere Annehmlichkeit. Und dieses Mal lohnt es sich wirklich – neben einem kostenlosen Spiel locken nämlich auch richtig günstige Angebote.

Holt euch Metro kostenlos bei Steam

Steam greift bis zum Ellenbogen in seinen Geschenkesack und spendiert euch Sonderangebote für das komplette Metro-Franchise. Die Spiele sind dabei um bis zu 80 Prozent reduziert! Bis auf ein Spiel: den ersten Teil der Reihe – Metro 2033 – könnt ihr euch bis zum 15. März kostenlos sichern. Habt ihr den düsteren Horror-Shooter einmal eurer Steam-Bibliothek hinzugefügt, gehört er für immer euch. Die anderen Angebote auf der Steam-Seite sind ebenfalls verlockend:

Ihr sucht noch mehr Spielefutter? Diese Indie-Spiele hattet ihr bisher noch nicht auf dem Radar:

So könnt ihr euch die komplette Metro-Reihe für unter 30 Euro sichern, statt den eigentlichen UVP von insgesamt über 100 Euro blechen zu müssen. Falls ihr euch fragt: „Warum sollte ich denn Metro 2033 Redux kaufen, wenn ich Metro 2033 geschenkt bekomme?“, dann lasst euch sagen: die Redux-Versionen der Metro-Spiele sind noch einmal deutlich aufpolierter als ihre Vorgänger. Besonders was die Grafik und einige Spielelemente angeht, wurden noch einmal einige Feinabstimmungen vorgenommen. Euer Geld ist also gut angelegt. Für Strategie-Fans gibt es ebenfalls ein kleines Bonbon: Hearts of Iron IV ist noch bis heute Abend kostenlos spielbar. Sollte euch das Spiel zusagen, könnt ihr es aktuell für 9,99 Euro statt 39,99 Euro ergattern.