Die extrem erfolgreiche K-Pop-Gruppe BTS feiert die Premiere ihres Choreo-Videos zu „Dynamite“ in Fortnite und erneut wird der Party Royale-Modus zum Schauplatz eines musikalischen Events.

Die international erfolgreichste K-Pop-Gruppe sind ohne Zweifel BTS. Seit einigen Jahren brechen sie nicht nur in Korea Chart- und Social Media-Rekorde gleichermaßen und nun folgt offenbar auch der Schritt in die Gaming-Welt.

Im Party Royale-Modus von Fortnite finden regelmäßig Events statt, die das Spiel nur als Plattform nutzen. So wurden beispielsweise Filme von Christopher Nolan als Kinoabend gezeigt und ein Konzert von Rapper Travis Scott. Das Debüt eines Musikvideos passt hier also wunderbar rein.

Das Original-Video zu „Dynamite“ von BTS hat seit dem Release vor einen Monat schon knapp 390 Millionen Views zusammen. „Dynamite“ ist der erste englischsprachige Song von BTS. In Fortnite wird es dann eine Choreo-Version des Videos geben. Dieses hat weniger Schnitte und ermöglicht den Fans, die Tanzschritte besser nachzulernen.

Ab dem 23. September 2020 können Spieler schon von BTS konzipierte Tanz-Emotes für Fortnite bekommen. Das Choreo-Video ist am 26. September 2020 um 02:00 Uhr in der Nacht. Glücklicherweise gibt es am selben Tag um 14:00 Uhr eine Wiederholung des Events.