Wer in den nächsten Tagen bei Kaufland shoppen geht, der wird als Apple-Nutzer reichlich beschenkt. Die eigentlich nicht mehr rabattierten neuen Apple-Geschenkkarten gibt’s nämlich erstmals mit einem kleinen Extra.

Früher war vielleicht nicht alles besser, aber zumindest gab es hier und da noch mächtig Rabatt auf Apples frühere Gutscheinkarten für den iTunes- und den App Store. Doch diese Karten gibt’s seit diesem Jahr nicht mehr, ebenso wenig den Rabatt bei Lidl, Aldi und Co. Stattdessen führte Apple Mitte des Jahres die neuen Geschenkkarten ein. Im Gegensatz zu den Vorgängern lässt sich damit auch Hardware im Apple Store erwerben. Leider gibt’s die aber nicht mehr mit Rabatt, Schnäppchen im App Store oder günstigere Monatsabos bei Netflix lassen sich so nicht abgreifen.

Apple-Geschenkkarte kaufen und bis zu 10 Euro bei Kaufland sichern

Die neue Aktion – erstmals mit einem kleinen Extra beim Kauf der neuen Apple-Karten. (Bildquelle: Kaufland)

Doch es kommt Hoffnung auf. Denn erstmals rüttelt Kaufland an dieser neuen Regel und rabattiert quasi den Kauf der neuen Geschenkkarte von Apple. Wer eine solche zwischen dem 17.11.2022 und 23.11.2022 kauft, der erhält für den nächsten Einkauf entsprechende Coupons im Gegenwert von 10 Prozent. Die Coupons sind also nur bei Kaufland gültig, rein rechnerisch spart man so aber dann auch bei Apple, wenn man das nächste Mal weniger bei Kaufland zahlt. Die Coupongrößen in der Übersicht:

25 Euro Apple-Geschenkkarte: Coupon über 2,50 Euro

50 Euro Apple-Geschenkkarte: Coupon über 5,00 Euro

100 Euro Apple-Geschenkkarte: Coupon über 10,00 Euro

Wichtig zu wissen: Die Aktion gilt nur für Inhaber einer Kaufland Card. Die aber lässt sich kostenlos vor Ort oder auch online besorgen (bei Kaufland ansehen). Bei der Kaufland Card handelt es sich um ein ähnliches Kundenprogramm wie von der Konzernschwester Lidl (Lidl Plus).

Wichtig: Fristen nicht vergessen

Allerdings könnt ihr nur einmalig an der Aktion teilnehmen und den Coupon gibt’s somit auch nur maximal auf eine Geschenkkarte, im Zweifelsfall die teuerste. Eingelöst werden kann der Gutschein bei Kaufland dann frühestens nach drei Tagen und nur bis zum 14.12.2022. Ergo: Sollte machbar sein. Ausgeschlossen vom Kauf sind dann jedoch einige Erzeugnisse wie Tabakwaren oder auch Gutscheinkarten. Also den Rabatt gleich beim Kauf einer weiteren Apple-Gutscheinkarte verrechnen geht so leider nicht.