Seit Monaten warten PC-Spieler darauf, dass Nvidia neue Informationen zur GeForce RTX 3090 Ti veröffentlicht. Die neue Top-Grafikkarte wurde im Rahmen der diesjährigen CES gezeigt, danach verlor Nvidia jedoch kein einziges Wort mehr zum kommenden Flaggschiff. Nun gibt es neue Leaks, die jedoch nichts Gutes erahnen lassen.

RTX 3090 Ti: Nur 5 bis 10 Prozent schneller als die 3090?

Nach mehrfacher Verschiebung soll die RTX 3090 Ti am 29. März 2022 endlich erscheinen. Nvidia präsentierte die aufgebohrte Version der RTX 3090 erstmals im Rahmen der CES. Viele Infos zum neuen Grafikkarten-Champion rückte man während der Show jedoch nicht raus – und das könnte gute Gründe haben.

Laut einigen aktuellen Gerüchten ist die Nvidia GeForce RTX 3090 Ti zwar definitiv schneller als das aktuelle Top-Modell, der Leistungsunterschied der beiden Grafikkarten scheint jedoch erstaunlich gering zu sein. Ein maximales Leistungsplus von 5 bis 10 Prozent steht momentan im Raum – und selbst das muss teuer erkauft werden. Denn wenn man der Gerüchteküche Glauben schenkt, liegt der Stromverbrauch der RTX 3090 Ti bei stolzen 450 Watt. Zum Vergleich: Die RTX 3090 verbraucht 350 Watt, also knapp 22 Prozent weniger.

Ist Nvidias neue Top-Grafikkarte vielleicht günstiger als erwartet?

In der Vergangenheit gingen viele Leaker davon aus, dass der UVP der RTX 3090 Ti bei 1.999 US-Dollar liegt. Nun werden jedoch Stimmen laut, die behaupten, dass Nvidias kommendes Flaggschiff deutlich günstiger angeboten wird. Ein Preis von 1.499 US-Dollar steht aktuell im Raum – so viel hat damals auch die RTX 3090 zur Markteinführung im September 2020 gekostet (Quelle: videocardz.com).

Aufgrund der stark fallenden Grafikkartenpreise und des erhöhten Stromverbrauchs der RTX 3090 Ti ist diese Vermutung alles andere als abwegig. Im gleichen Atemzug müsste Nvidia dann jedoch den UVP der RTX 3090 absenken. Dieser liegt hierzulande aktuell bei 1.649 Euro. Alternativ könnte Nvidia die RTX 3090 komplett aus dem Programm nehmen und durch die RTX 3090 Ti ersetzen.

Sollte der Grafikkarten-Primus einen derartigen Schritt in Erwägung ziehen, würden jedoch wahrscheinlich schon erste Leaks die Runde machen. Zum aktuellen Zeitpunkt gehen wir daher davon aus, dass die RTX 3090 Ti und RTX 3090 koexistieren werden.