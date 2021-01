Für PC-Spieler gibt es wieder etwas gratis abzustauben! Steam verschenkt an alle Nutzer ein Spiel, das wirklich jeden Gaming-Rechner früher oder später an seine Grenzen bringt.

Ultimate Epic Battle Simulator: Irrer Schlachtensimulator jetzt kostenlos auf Steam

Habt ihr euch jemals gefragt, wer gewinnt, wenn 10.000 Hühner gegen 5 römische Soldaten kämpfen würden? Genau diese und viele weitere Fragen könnt ihr euch ganz einfach selbst mit dem Ultimate Epic Battle Simulator beantworten. Der Schlachtensimulator erlaubt es euch, absurde Gefechte zwischen allerlei unterschiedlichen Gegner-Typen mit wenigen Mausklicks auszulösen, euch zurückzulehnen und dem Getümmel auf dem Schlachtfeld zuzusehen.

Wer nicht nur zusehen, sondern selber Teil der Action sein will, kann auch in die Rolle einer Einheit schlüpfen, um beispielsweise eine Stadt in der Wüste gegen anrückende Zombies zu verteidigen.

Aktuell wird der Simulator auf Steam komplett kostenlos angeboten. Doch wer sich das Spiel gratis sichern will, sollte sich beeilen. Die Aktion gilt nur noch bis zum 01. Februar 2021 um 19 Uhr.

zum Angebot auf Steam

Ihr könnt euch noch nicht ganz vorstellen, wie genau die Schlachten aussehen? Dann werft einen Blick auf den offiziellen Spiele-Trailer:

Tausende Einheiten auf einmal: Bringt euren Gaming-PC an sein Limit

Ob ihr nur ein paar Dutzend oder gleich Zehntausende Einheiten gegeneinander antreten lasst, bleibt in Ultimate Epic Battle Simulator komplett euch überlassen – der einzige limitierende Faktor ist die Rechen-Power eures Gaming-PCs.

Laut der Aussage des Entwicklers kann die Engine mehr als 100.000 Gegner darstellen – zuvor wird jedoch höchstwahrscheinlich euer Prozessor an seine Grenzen kommen. Je besser eure Hardware ist, desto mehr Einheiten auf einmal könnt ihr in die Schlacht schicken, ohne das Geschehen zu einer Ruckelorgie verkommen zu lassen.

Barbaren, Römer, Hühner, Dinosaurier, Soldaten, Zombies, Mechs – die Auswahl an unterschiedlichen Einheiten kann sich sehen lassen. Zudem könnt ihr das Portfolio über den Steam Workshop ganz einfach erweitern. Bis zum 01. Februar 2021 könnt ihr euch Ultimate Epic Battle Simulator noch kostenlos auf Steam sichern.