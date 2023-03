Es gibt jede Menge Informationen, die will man lieber vor neugierigen Blicken schützen – Sicherheit geht nämlich vor. Helfen wird euch dabei fortan die iPhone-App „Notiztresor Pro“. Die kostet zuletzt normalerweise knapp 6 Euro, ist momentan aber für eine kurze Zeit kostenlos zu haben.

App Store Facts

Passwörter, Zugangsdaten, Kontaktdaten oder auch das eigene Tagebuch … alle diese sensiblen Informationen wollen und sollten auf dem iPhone separat geschützt werden. Eine Art Datentresor wäre für diese Geheimnisse praktisch und mit „Notiztresor Pro“ bekommt man so eine App für iPhone und iPad – kostet regulär 4,99 Euro, kann gegenwärtig aber kostenfrei im App Store bei Apple geladen werden.

Spart euch 6 Euro: Nützlicher Notiztresor für iPhone und iPad

Wie der Name schon suggeriert, handelt es sich um eine Notizen-App, die generell für den Zugriff per Passcode geschützt werden kann (zu finden in den App-Einstellungen). Natürlich funktioniert dann auch die schnellere Freigabe per Touch ID und Face ID, je nach iPhone-Modell. Im Gegensatz zu Apples eigener Notizen-App können nicht nur einzelne Notizen gesperrt werden, sondern gleich die ganze App in einem Rutsch – praktisch und unkompliziert. Übrigens: Wer den Passcode mal vergisst, der kann kommt durch die Beantwortung einer zuvor festgelegten Sicherheitsfrage noch immer an seine Daten ran.

Notiztresor Pro in der Übersicht (Bildquelle: App Store)

Wichtig zu wissen: „Notiztresor Pro“ sollte nicht mit der einfachen App „Notiztresor“ des gleichen Anbieters verwechselt werden. Letztere ist an und für sich kostenlos, doch die Pro-Funktionen müssen dann per In-App-Kauf freigeschaltet werden. Bei der zeitlich befristeten kostenfreien Pro-Version sind die jedoch schon drin. Was nicht drin ist, ist das automatische Backup, dieses will sich der App-Entwickler auch in der Pro-Version jährlich bezahlen lassen. Für die grundsätzliche Funktionalität aber nicht notwendig.

Notiztresor Pro JulyApps Ltd

Wie gut ist die App in der Praxis?

Und was sagen bisherige Nutzerinnen und Nutzer über die App, für wie tauglich wird sie empfunden? In Gänze gibt’s 4,6 von 5 möglichen Sternen – ein positives Gesamtbild. Beispielhaft mal eine Stimme herausgegriffen:

Funktioniert super zuverlässig!

Die App ist jeden Cent wert! Funktioniert zuverlässig und ist einfach in der Bedienung. Synchronisation mit mehreren Geräten klappt hervorragend.

Wer „Notiztresor Pro“ benutzen möchte, benötigt ein iPhone oder iPad, welches mindestens mit iOS 13 läuft, die Installation ist mit etwas über 8 MB sehr platzsparend. Ganz wichtig: Vor dem Download bitte unbedingt nochmals den Preis überprüfen, da wir leider nicht wissen, wie lange die Aktion läuft und die App noch kostenlos ist. Das letzte Mal war dies für 7 Tage der Fall, doch eine Garantie gibt’s natürlich nicht. Ergo: Lieber schnell herunterladen, bevor die App wieder kostenpflichtig wird.