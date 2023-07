Auf der Autobahn sind Drängler neben Mittelspurschleichern und Elefantenrennen vermutlich das nervigste Phänomen. Nicht umsonst gibt es für knappes Auffahren mit Lichthupe und Blinker links hohe Strafen. Mit welcher Automarke Raser die meisten Punkte in Flensburg gesammelt haben, das hat das Vergleichsportal Check24 herausgefunden.

BMW, Audi oder Mercedes-Benz: Des Verkehrssünders Waffe der Wahl

Fahrer des Herstellers aus München sind berühmt-berüchtigt für ihre rücksichtslose Fahrweise und trotzdem nicht auf Platz 1. Stattdessen führen die Sportwagen der Marke Porsche die Rangliste an. Ganze 6,8 Prozent aller Fahrer besaßen laut eigener Aussage mindestens einen Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg.

Dass zu viele Pferdestärken offenbar das Problem sind, beweist Jaguar. Das britische Unternehmen nimmt den zweiten Platz ein. 6,1 Prozent der Fahrer besitzen demnach einen Punkt in Flensburg.

Jedoch sind anscheinend nicht nur Verbrenner-Fahrer Hochgeschwindigkeits­fans. Den dritten Platz belegt nämlich Tesla. Da bleibt nur zu hoffen, dass die Firma rund um Elon Musk beim autonomen Fahren bald Fortschritte macht. Schließlich sind 5,7 Prozent aller bei Check24 versicherten Fahrer in Flensburg mit Teslas unterwegs.

Die Seat-Tochter Cupra hat es mit 5,5 Prozent knapp nicht mehr in die Top 3 geschafft, die Top 5 schließt Audi mit 4,8 Prozent. Ebenso viele Fahrer von Land-Rover- und BMW-Modellen sind im Fahreignungsregister. Die übrigen Plätze belegen Volvo, Alfa Romeo und Mercedes-Benz – in dieser Reihenfolge. Fahrer japanischer Marken wie Toyota, Nissan (je 3,1 Prozent) und Suzuki (3,0 Prozent) halten sich am Ehesten an die Verkehrsregeln (Quelle: Check24).

Punkte in Flensburg abfragen und abbauen: Geht das?

Wenn ihr euch nun unsicher seid und nachsehen wollt, wie viele Punkte ihr selbst schon gesammelt habt, geht das ohne Probleme. Jeder darf Einsicht in das Fahreignungsregister nehmen, mit einem Online-Ausweis könnt ihr den Antrag mittlerweile auch online stellen.

Sofern ihr euren Führerschein noch besitzt, solltet ihr aber noch keine 8 Punkte beisammen haben. Wie lange ihr die Punkte im Register stehen habt, kommt auf die Schwere des Vergehens an.

