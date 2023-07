Publisher Ubisoft setzt derzeit fast alles auf eine Karte: Assassin’s Creed. Darunter muss nun aber ein anderes Projekt leiden, denn wie Insider verraten, wurde jetzt die Fortsetzung zu einem Open-World-Spiel eingestampft – obwohl sie bereits in Arbeit war.

Ubisoft konzentriert sich dieser Tage mit aller Kraft auf seine größten Reihen – darunter vor allem große Namen wie Far Cry, Rainbow Six und in erster Linie natürlich Assassin’s Creed. Diese Taktik fordert nun allerdings ein Opfer, das manche Open-World-Fans traurig stimmen könnte: Der Publisher hat diesen Monat die Fortsetzung zu Immortals: Fenyx Rising abgesägt, weil seine Zukunftshoffnungen für die Reihe zu verhalten ausfielen.

Ubisoft: Keine Fortsetzung für Immortals: Fenyx Rising

Beteiligte Entwickler haben der Website VGC anonym verraten, dass das Sequel zu dem Open-World-Hit Immortals: Fenyx Rising eingestellt worden ist, nachdem es sich bei Ubisoft Quebec eigentlich bereits in der frühen Entwicklungsphase befunden hatte. Demnach habe Ubisoft zunächst Möglichkeiten ausgelotet, das Spiel in ein größeres Franchise zu entwickeln – doch der Publisher hat sich angesichts des Potenzials nun offensichtlich umentschieden. (Quelle: VGC)

Schaut euch hier den Trailer zu Immortals: Fenyx Rising an:

Immortals: Fenyx Rising - Ihr seid die letzte Hoffnung der Götter - Weltpremiere-Trailer

Immortals: Fenyx Rising ist 2020 erschienen und konnte sich insgesamt durchaus positive Wertungen im hohen 70er-Bereich bei Metacritic sichern – leidenschaftliche Begeisterung für das Abenteuer, in dem ihr die griechischen Götter retten müsst, kam aber nur bei wenigen auf. Somit war das Open-World-Spiel kein Flop, konnte gleichzeitig aber natürlich auch nicht gegen die Verkaufszahlen von Kassenschlagern der Assassin’s-Creed-Reihe ankämpfen. Dementsprechend scheint Ubisoft nun den Entschluss gefasst zu haben, Immortals fallen zu lassen. (Quelle: Metacritic)

Assassin’s Creed: Ubisoft steht auf große Marken

Anstatt Immortals eine Fortsetzung zu spendieren, richtet sich der Blick bei Ubisoft derzeit vor allem auf Assassin’s Creed – schließlich befinden sich derzeit gleich 10 neue Spiele für die Reihe in Arbeit. Das nächste Spiel, Assassin’s Creed: Mirage, soll schon am 12. Oktober 2023 erscheinen.

Dass sich Ubisoft vor allem auf seine bereits existierenden großen Marken fokussieren will, lässt sich auch anhand der Kommentare ablesen, die CEO Yves Guillemot vor Kurzem zur Activision-Übernahme von Microsoft abgegeben hat.

