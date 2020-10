Nachdem ein erster Teaser-Trailer zum offiziellen Monster-Hunter-Film bereits im Netz für einen regelrechten Shitstorm sorgte, versuchen die Verantwortlichen nun das Vertrauen der Fans mit weiteren Szenen zu gewinnen. Doch obwohl die Videoschnipsel echt was her machen, bleiben die Spieler weiterhin skeptisch.

Monster Hunter – der Film: Erster Teaser-Trailer veröffentlicht

Fast 3 Jahre hat Monster Hunter: World nun schon auf dem Buckel – und dennoch erfreut sich das Spiel auch heute noch großer Beliebtheit. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Entwickler in regelmäßigen Abständen neue Inhalte, Monster und Herausforderungen für ihre Jäger bereitstellen.

Mit Monster Hunter: World hat die Spielreihe ein deutlich größeres Publikum angesprochen – was sich inzwischen auch in der Filmindustrie herumgesprochen hat. Bereits seit einiger Zeit ist eine Live-Action-Adaption des Universums geplant. Nun gibt es erste Bewegtbilder der Monster-Hunter-Umsetzung, in Form eines 16-sekündigen Trailers:

Im kurzen Videoschnipsel zu sehen, ist eine kleine Truppe von anscheinend gut ausgerüsteten Soldaten mit Sturmgewehren, die von einem Diablos angegriffen werden und daraufhin das Feuer eröffnen.

Neuer Trailer zu Monster Hunter löst Shitstorm bei den Fans aus

Bei den Fans der Monster-Hunter-Reihe kommt der erste Trailer zum Film jedoch gar nicht gut an. Mittlerweile wurde das Video rund 1,5 Millionen Mal aufgerufen, zwei Drittel der Zuschauer haben eine negative Bewertung hinterlassen.

In den YouTube-Kommentaren lassen die Fans ihrem Unmut freien Lauf:

„Was zur Hölle ist das?!“ – ZeropXepher

„Das Einzige, was ich am Trailer mag, ist das Gebrüll des Diablos“ – Mikewind

„Hat überhaupt mal irgendwer aus der Produktion einen Blick auf das Spiel geworfen?“ – Safrican ioi

„Das ist eine Beleidigung für alle Monster-Hunter-Fans auf der Welt“ – Sadek Merchant

Nach dem ersten Trailer zu urteilen, scheint sich Drehbuchautor und Regisseur Paul W. S. Anderson einige „künstlerische Freiheiten“ bei der Umsetzung zu genehmigen, um den Film massenkompatibler zu machen. Ob es dafür jedoch Resident-Evil-Star Milla Jovovich braucht, die mit einer auf einem Humvee montierten Minigun auf Monsterjagd geht?

Dass Filmadaptionen von Spielen nicht immer schlecht sein müssen, zeigt sich an diesen Beispielen:

Hoffentlich ist diese Szene nur ein Ausreißer nach unten und bildet nicht die Gesamtqualität des Films ab. Ansonsten dürften einige Monster-Hunter-Fans wohl auf die Barrikaden gehen.

Lange aufs Endergebnis warten müssen wir immerhin nicht mehr. Laut dem Schriftzug im Teaser soll der Film noch im Dezember 2020 an den Start gehen.