Unsere Redaktion hat sich ein lustiges Experiment ausgedacht: Was, wenn ein absoluter Star Wars-Noob versucht, die Story der Saga zu erklären? Was dabei rauskommt, seht ihr in folgender Bilderstrecke.

Star Wars Facts

In einer weit, weit entfernten Noob-Galaxie

Das „Star Wars“-Universum mit seinen mittlerweile neun Filmen ist aus der modernen Popkultur nicht mehr wegzudenken. Etliche Fans scharen sich um das epische Weltraumabenteuer und die Saga hat das Leben von vielen Menschen weltweit geprägt.

Dabei gibt es auch heute noch Menschen, die nicht einen einzigen Film der Reihe gesehen haben und auch sonst wenig mit dem „Star Wars“-Franchise am Hut haben. Fast unglaublich, oder?

Genau so einer Person haben wir in folgender Bildertrecke bekannte Charaktere und Objekte der Kult-Saga gezeigt und diese anschließend beschreiben lassen. Was dabei rauskommt, und wie sehr der Noob-Alarm ausschlagen wird, lest ihr hier:

Es ist fast schon erstaunlich, dass es möglich ist, eine der bedeutendsten Reihen der Filmgeschichte komplett an sich vorbeiziehen zu lassen. Aber Geschmäcker sind eben verschieden. Und zum Glück existieren „Star Wars“-Noobs, ansonsten hätten wir auf diese lustige Bilderstrecke verzichten müssen.