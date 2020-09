Die Netflix-Show Tiger King bekommt ein Spin-Off. Der namensgebende Großkatzenliebhaber soll dabei von Nicolas Cage gespielt werden.

Worum geht es in der neuen „Tiger King“-Show?

Der Erfolg der Netflix-Show Tiger King zieht einige Spin-Offs nach sich. Auch Amazon beteiligt sich an dem Geschäft rund um den verrückten Zoobetreiber. Wie der Hollywood Reporter berichtet, spielt niemand geringeres als Nicolas Cage die Hauptrolle.

Aktuell befinde sich die Serie allerdings noch in einer frühen Phase. Die Produktion habe noch nicht begonnen. Wie schon in der Netflix-Show wird auch der Streit mit Carole Baskin und Jeff Lowe behandelt werden. In dem Bericht heißt es weiterhin:

„Amazons Version der Geschichte handelt von Schreibvogel (Cage), ein exzentrischer und exotischer Zoobesitzer in Oklahoma, der darum kämpft, seinen Park behalten zu dürfen - selbst wenn er dabei um den Verstand kommt. Die Serie wird ergründen, wie Joe Exotic der Tiger King wurde und sich schließlich in einen Charakter verwandelte, den er sich selbst ausgedacht hatte.“

Mit einer neuen „Tiger King“-Serie macht Amazon der unglaublich erfolgreichen Netflix-Show Konkurrenz. Mit dem exzentrischen Nicolas Cage in der Rolle des Joe Exotic kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Was sagt ihr zu der Ankündigung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.