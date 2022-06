Egal, ob für Home-Office, Workstation oder Freizeit – ein gutes Notebook sollte im Idealfall flexibel und mobil sein. Wir haben euch drei Chromebooks unter 380 Euro herausgesucht, die sich für euren Sommer richtig lohnen.

Bei Saturn findet ihr aktuell ausgewählte Chromebooks zum günstigen Preis – das Einsteigermodell Asus Chromebook C523 sogar schon für 229 Euro inklusive Versand statt 499 Euro. Den Schnäppchen-Preis gibt es nur für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht. Dank des ultraflachen und dünnen Designs eignet sich das Chromebook auch mit seinem großem 15,6-Zoll-Display ideal als mobiler Begleiter und kann mit über 10 Stunden Akkulaufzeit und flexiblem 180-Grad-Scharnier punkten.

Zur weiteren Ausstattung des Chromebook C523 zählen:

Intel Celeron N3350 mit 2C/2T, 2,4 GHz Turbo

4 GB RAM

64 GB eMMC

Intel HD Graphics 500

Full-HD Display (1.920 × 1.080 Pixel)

2 × USB 3.2 Gen 1 Typ-A

2 × USB 3.2 Gen 1 Typ-C

1 × MicroSD-Kartenleser

1 × 3,5 mm Klinkenbuchse

Asus Chromebook C523 (15,6 Zoll) Statt 499 Euro UVP: Mobiles Chromebook mit 15,6 Zoll Display und 180-Grad-Scharnier, Intel Celeron Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB eMMC, Intel HD Graphics 500, Silver und über 10 Stunden Akkulaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2022 13:54 Uhr

Acer-Chromebook unter 300 Euro bei Saturn

Alternativ lohnt sich ein Blick auf das Acer Chromebook Spin 311 für 269,99 Euro mit kostenlosem Versand. Wer lieber auf ein kleines Display setzt, wird fündig und bekommt das kompakte Modell mit 11,6-Zoll-IPS-Display und praktischem 360-Grad-Scharnier. Für genug Leistung im Alltag sorgt der sparsame MediaTek MT8183 Octa-Core-Chip auf ARM-Basis. Mit nur 1,05 kg ist das Modell nicht nur besonders leicht, sondern auch kleiner als ein Blatt Papier im A4-Format. Dank der Convertible-Funktion mit Touchscreen könnt ihr das Chromebook Spin 311 von auch als Tablet nutzen oder zum Serienstreaming, für Anrufe oder zum Surfen flexibel aufstellen.

Außerdem zählen zur Ausstattung des Chromebook Spin 311:

4 GB RAM

64 GB eMMC

WXGA Display (1.366 × 768 Pixel)

1 × Displayport über USB Typ-C

1 × USB 3.1 Typ-C Gen. 1

1 × USB 2.0

1 × 3,5-mm-Klinkenbuchse

Acer Chromebook Spin 311 (11,6 Zoll) Zum günstigeren Preis: Mobiles Acer Chromebook mit 11,6 Zoll Display und Touchscreen, MediaTek Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB eMMC und 360-Grad-Convertible-Funktion. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2022 13:52 Uhr

Workstation-Notebook zum günstigen Preis

Ebenfalls unter den Top 3 ist das Acer Chromebook 317. Mit seinem 17,3-Zoll-IPS-Display eignet es sich vorrangig an alle, die nach einem günstigen und soliden Notebook für das Home-Office, als Workstation oder fürs flexible Arbeiten suchen, aber auf einen großen Bildschirm nicht verzichten möchten. Der verbaute Intel Celeron N5100 ist ein Quad-Core-Prozessor mit 2,8 GHz Turbotakt. Ihr sichert euch das Modell derzeit versandkostenfrei für 379,99 Euro bei Saturn.

Zu den genauen Details des Chromebook 317 zählen:

4 GB RAM

128 GB eMMC

Full-HD Display (1.920 × 1.080 Pixel)

2 × USB 3.2

2 × USB 3.1 Typ-C Gen. 1

1 × 3,5-mm-Klinkenbuchse

Acer Chromebook 317 (17,3 Zoll) Zum günstigeren Preis: Chromebook mit 17,3 Zoll Full-HD Display, Intel Celeron Prozessor, 4 GB RAM, 128 GB eMMC, Intel UHD Grafik und Google Chrome OS. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.06.2022 14:17 Uhr

Vorteile eines Chromebooks

Wer sich für ein Chromebook entscheidet, erhält die Vorzüge von Googles Chrome-Browser, optimal konfiguriert für Notebooks. So aktualisiert sich das Chrome-OS-Betriebssystem selbst, Sicherheitssoftware ist nicht nötig. Für die optimale Software-Versorgung kann man auf die Apps im Google Play Store zugreifen – genau wie bei Android-Handys. Insbesondere in Hinsicht auf Akku-Lebensdauer und Mobilität sind die preiswerten Geräte ideal. Noch mehr über Chromebooks erfahrt ihr außerdem in unserem folgenden Artikel über alle Vorteile und Details.

Chromebooks und Convertibles unter 380 Euro sichern

Weitere Angebote und vergünstigte Chromebooks findet ihr auf der Übersichtsseite von Saturn.

