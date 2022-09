Nintendo hat zuletzt viele alte und neue Spiele für die Nintendo Switch angekündigt. Einige davon gehören allerdings zum hauseigenen Online-Service. Gamer in Europa müssen allerdings auf einen N64-Klassiker verzichten. Es ist nicht das erste Mal.

Nintendo-Fans in Europa müssen auf ein Switch-Spiel verzichten

Wenn ihr monatlich für Nintendo Switch Online bezahlt, bekommt ihr Zugriff auf Online-Multiplayer und einige Retro-Klassiker. Mit einem Erweiterungspaket kommen außerdem auch N64-Spiele dazu. In der neusten Direct hat Nintendo Spiele wie Mario Party oder das lange in Deutschland indizierte GoldenEye 007 angekündigt. Gamer in Japan können sich 2023 außerdem auf Harvest Moon 64 freuen. Der Rest der Welt geht jedoch leer aus (Quelle: Nintendo).

Gerade für Spieler in Europa ist es jetzt bereits das zweite Mal, dass ihnen das gemütliche Farming-Game durch die Lappen geht. Harvest Moon 64 ist nämlich 1999 nur in Japan und Nordamerika erschienen. Es gibt keinen offiziellen Grund, warum es das Spiel in Europa damals nie in den Handel geschafft hat. Nintendo zeigt sich jetzt also konsequent und ändert diesen Zustand mit dem neusten Update für Nintendo Switch Online nicht.

Schaut euch hier die Spiele an, die bald für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket erscheinen:

Weitere N64-Spiele für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket

Harvest Moon 64 gibt es in Europa nur auf der Wii U

Es gibt einen Weg, wie ihr bisher auch in Europa an Harvest Moon 64 herankommen konntet. 2017 ist das Farming-Game für die Virtual Console der Wii U erschienen. Die Konsole gilt natürlich inzwischen als einer der größten Flops für Nintendo, während sich die Switch immer noch sehr gut verkauft.

Harvest Moon 64 ist der einzige Teil der beliebten Reihe, der auf dem Nintendo 64 erschienen ist. Wie üblich müsst ihr dort eine alte Farm wieder auf Vordermann bringen, verschiedene Nutzpflanzen anbauen, Tiere versorgen und euch mit den Nachbarn anfreunden. Die Reihe gilt auch als Vorgänger für das beliebte und erfolgreiche Stardew Valley (auf Amazon ansehen).

Auch zwei N64-Spiele, die ihr ganz offiziell mit Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket erhaltet, kommen allerdings mit einem großen Nachteil. So könnt ihr in Pokémon Stadium und Pokémon Stadium 2 nicht länger eure eigenen Taschenmonster antreten lassen. Das Feature hat es vom Nintendo 64 nicht auf die Switch geschafft.