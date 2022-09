Die Anmeldung bei eurem Nintendo-Account wird in Zukunft womöglich etwas anders funktionieren. Der Switch-Hersteller hat hierbei bekannt gegeben, dass die einfachen Anmelde-Optionen über Facebook und Twitter rausfliegen. Was bedeutet das für euren Account?

Nintendo Switch: Keine Anmeldung mehr über Facebook und Twitter

Viele Webseiten oder Dienste bieten euch die Option an, euch schnell und einfach über einen Social-Media-Konto oder einen Google-Account anzumelden. Auch bei Nintendo war das bisher der Fall. Der Switch-Hersteller gibt jetzt allerdings bekannt, dass Facebook und Twitter hierfür ab dem 25. Oktober nicht länger zur Verfügung stehen werden.

Wenn ihr euch bisher mithilfe von Facebook oder Twitter angemeldet habt, dann verändert sich vielleicht gar nichts und ihr bleibt einfach angemeldet. Laut Nintendo kann es aber auch passieren, dass ihr aufgefordert werdet, euch erneut mit der für den Nintendo-Account registrierten E-Mail-Adresse und dem dazugehörigen Passwort anzumelden. Immerhin habt ihr jetzt einen Monat Zeit, um euch euer Passwort ins Gedächtnis zu rufen.

Nintendo bleibt Google und Apple treu

Weiterhin fällt die Option weg, über ein Facebook- oder Twitter-Konto einen neuen Nintendo-Account zu erstellen. Allerdings könnt ihr dafür oder für die Anmeldung weiterhin ein Google- oder Apple-Konto nutzen. Es wird auch nicht mehr möglich sein, an Missionen teilzunehmen, bei denen ihr durch Verknüpfen eines Facebook- oder Twitter-Kontos „My Nintendo-Punkte“ erhalten könnt.

Wenn ihr für euren Nintendo-Account noch gar kein Passwort eingerichtet habt oder das Passwort vergessen habt, dann könnt ihr über „Passwort vergessen“ ein neues einrichten. Komplizierter wird es, wenn ihr keinen Zugriff mehr auf die verknüpfte E-Mail-Adresse habt. Dann empfiehlt euch Nintendo, den Kundenservice zu kontaktieren (Quelle: Nintendo).