Mit dem Honor 60, 60 Pro und 60 SE stehen drei neue 5G-Handys aus China vor der Tür. Neben einem Teaser-Video und manchen Details zur Ausstattung ist nun auch der Starttermin kein Geheimnis mehr. Google-Apps sind mit dabei – anders als bei Huawei. Wird es dieses Mal keine Huawei-Kopie?

Honor 60: Vorstellung am 1. Dezember geplant

Die ehemalige Huawei-Tochter Honor möchte kurz nach der Honor-50-Serie bereits die Nachfolger in den Verkauf schicken. Offiziellen Angaben zufolge wird die Präsentation am 1. Dezember 2021 stattfinden. Am selben Tag gibt es die drei Handys bereits zu kaufen – zumindest im chinesischen Heimatmarkt. Mit einer Veröffentlichung hierzulande ist aber ebenfalls zu rechnen, ganz wie beim Honor 50. Da Honor nicht von Huaweis US-Bann betroffen ist, sind Google-Apps und -Dienste auf dem Handy vorinstalliert.

Bislang sind zwar einige Details zu den drei Handys ans Licht geraten, doch manche Frage bleibt weiter unbeantwortet. Das Display des Pro-Modells ist an den Seiten abgerundet und auf der Rückseite wartet eine vierfache Kamera. Zur Leistung der Kameras stehen noch keine Infos bereit.

Anders sieht es beim Akku aus: Das Honor 60 Pro soll allem Anschein nach über eine Batterie mit 4.500 mAh verfügen, die sich mit bis zu 100 Watt schnell wieder aufladen lässt. Bei der Standardausführung des Smartphones ist von ebenfalls starken 66 Watt auszugehen, wie Einträge bei der chinesischen Zertifizierungsbehörde nahelegen. Das Honor 60 SE soll sich mit 40 Watt laden lassen (Quelle: Weibo via MySmartPrice).

Dem offiziellen Video zufolge ist Astro-Fotografie mit den Honor-60-Handys möglich:

Honor 60: Erster Teaser zeigt das Smartphone

Honor 60 mit Snapdragon- und MediaTek-Prozessor

Bei der Pro- und Standard-Variante wird Honor wohl erneut auf einen Snapdragon-Prozessor setzen, möglicherweise auf den Snapdragon 870. Die SE-Variante dürfte hingegen wieder mit einem SoC aus dem Hause MediaTek ausgestattet sein. Weitere Details und Preise erfahren wir dann am 1. Dezember. Dann wissen wir auch, ob Honor wirklich so unabhängig von Huawei ist, wie bisher behauptet wird. Das Honor 50 war ja im Grunde ein Huawei-Handy.