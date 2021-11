Xiaomi hat unzählige Smartphones auf dem Markt. Wie viele das wirklich sind, merkt man erst so wirklich, wenn große Software-Updates anstehen. Jetzt ist eine Liste mit allen Xiaomi-Smartphones aufgetaucht, die das Update auf MIUI 13 erhalten sollen – und das sind sehr viele.

Xiaomi Facts

Xiaomi will über 100 Android-Smartphones mit Update versorgen

Wer viele Android-Smartphones auf den Markt bringt, muss diese eine bestimmte Zeit mit Software-Updates versorgen. Xiaomi veröffentlicht gefühlt täglich ein neues Handy. Entsprechend stehen viele Updates an. Besonders wenn neue Android-Versionen mit angepassten Oberflächen veröffentlicht werden sollen. Bei Xiaomi steht MIUI 13 vor der Tür, das teilweise mit Android 12 verteilt wird. Ähnlich wie bei Huawei ist MIUI aber losgelöst von der Android-Version, sodass einige Modelle bei Android 11 bleiben.

Insgesamt 118 Android-Geräte von Xiaomi werden laut einer geleakten, aber inoffiziellen Liste mit MIUI 13 versorgt (Quelle: XiaomiUI). Dazu zählen auch Gerät von Poco und Redmi, die zu Xiaomi gehören und ebenfalls auf die gleiche Software setzen. Neuere Modelle erhalten direkt Android 12 dazu, ältere Smartphones werden bei Android 11 bleiben. Dazu gehört beispielsweise das beliebte Mi 9.

Alle Xiaomi-Geräte, die MIUI 13 erhalten sollen:

Mi 10

Mi 10S

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite

Mi 10 Lite Zoom

Mi 10 Ultra

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 10i

Mi 10T Lite

Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 11X

Mi 11 Lite

Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi CIVI

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Mi Note 10 / Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 9

Mi 9 SE

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi CC 9

Mi CC 9 Pro

Alle Redmi-Geräte, die MIUI 13 erhalten sollen:

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9i

Redmi 9A Sport

Redmi 9i Sport

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

Redmi 9 Activ (India)

Redmi 9 Prime

Redmi 9

Redmi 10X 4G

Redmi K30 4G

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Speed Edition

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 Ultra

Redmi K30S Ultra

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Gaming

Redmi K20

Redmi K20 (India)

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro (India)

Redmi K20 Pro Premium Edition

Redmi Note 8 2021

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro (India)

Redmi Note 9 Pro (Global)

Redmi Note 9 Pro 5G (China)

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 (China)

Redmi Note 10 5G (Global)

Redmi Note 10T (India)

Redmi Note 10T (Russia)

Redmi Note 10 JE (Japan)

Redmi Note 10 Lite (India)

Redmi Note 10 Pro (India)

Redmi Note 10 Pro Max (India)

Redmi Note 10 Pro (Global

Redmi Note 10 Pro 5G (China)

Redmi Note 11 (China)

Redmi Note 11T (India)

Redmi Note 11 JE (Japan)

Redmi Note 11 Pro (China)

Redmi Note 11 Pro+ (China)

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9

Alle Poco-Geräte, die MIUI 13 erhalten sollen:

Poco F2 Pro

Poco F3

Poco F3 GT

Poco X2

Poco X3 (India)

Poco X3 NFC

Poco X3 Pro

Poco X3 GT

Poco M3

Poco M2 Pro

Poco M3 Pro 5G

Poco M4 Pro 5G

Poco M2

Poco M2 Reloaded

Poco C3

Poco C31

Im Video zeigen wir euch, was sich mit Android 12 ändert:

Android 12: Das hat sich geändert Abonniere uns

auf YouTube

MIUI 13 könnte Mitte Dezember vorgestellt werden

Angeblich soll Xiaomi MIUI 13 am 16. Dezember vorstellen. An dem Tag soll wohl auch die Präsentation der Xiaomi-12-Smartphones stattfinden. Die Software-Updates für die unzähligen Android-Geräte dürften natürlich einige Zeit in Anspruch nehmen. Neuere Modell werden zuerst versorgt, die ältere Geräte etwas später. Zukünftig dürften neue Smartphones direkt mit MIUI 13 erscheinen.