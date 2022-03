Für jeden ist am Wochenende auf Netflix etwas dabei: Entweder für Fans eisiger Survival-Filme, für Thriller-Fans oder aber für jene Zuschauer, die gern eine heimelige Familienkomödie sehen möchten. Wir stellen euch unsere 3 Highlights auf Netflix zum Wochenende vor!

Disney+ Facts

Against the Ice

Streamt Against the Ice ab jetzt auf Netflix.

Als die Welt noch nicht komplett erkundet war, machten sich immer wieder Forscher in lebensfeindliche Gebiete auf – ohne Garantie, ob sie je zurückkehren würden. Against the Ice erzählt eine solche Geschichte: Zwei dänische Wissenschaftler reisten 1909 mit der Crew eines Schiffes nach Grönland, um zu beweisen, dass die riesige Insel nicht aus zwei Teilen besteht. In der eisigen Kälte lassen sie das Schiff zurück und finden tatsächlich das, was sie gesucht hatten. Als sie dann jedoch zurückkehren, stoßen sie auf das Wrack des Schiffes – und der Überlebenskampf beginnt.

Against the Ice basiert auf einer wahren Geschichte und ist der erste originale Netflix-Film, der auf Island gedreht wurde.

Ein unsichtbarer Faden

Streamt Ein unsichtbarer Faden ab jetzt auf Netflix.

Die Familienkomödie Ein unsichtbarer Faden verspricht einen herzerwärmenden Film über eine ganz normale Familie, die aus zwei verheirateten Männern und ihrem Sohn besteht. Der 16-jährige Leonne lebt mit seinen Vätern in Italien und dreht eine Dokumentation über sie, als Coming-of-Age-Sorgen und ein echtes Problem die Familie auf den Kopf stellen. Ein unsichtbarer Fader soll charmant sein, für gute Laune sorgen und trotzdem ein paar wichtige Themen unserer Zeit besprechen – was würde besser passen, um einen entspannten Abend abzurunden?

Ein Teil von ihr

Streamt Ein Teil von ihr ab jetzt auf Netflix.

Auch für Thriller-Fans hat Netflix etwas am Wochenende zu bieten: In der neuen Mystery-Serie Ein Teil von ihr ändert ein Samstagnachmittag die Beziehung zwischen einer Mutter und ihrer Tochter für immer. Mutter Laura (Toni Collette) setzt ihre geheimdienstreifen Nahkampffähigkeiten ein, um ihre Tochter zu schützen. Es wird klar, dass Laura nicht die Frau ist, die sie vorgegeben hat zu sein – und plötzlich holt beide die brutale Vergangenheit von Laura ein.

Disney+ im März 2022: Neue Marvel-Serie Moon Knight

Streamt Moon Knight ab 30. März auf Disney+.

Ein kleiner Ausblick: Disney+ wartet im März auch mit so einigen netten Häppchen auf, nicht zuletzt mit der lang erwarteten Marvel-Serie Moon Knight mit Oscar Isaac in der Hauptrolle. Moon Knight soll am 30. März 2022 auf Disney+ erscheinen.

Schaut in den Trailer zu Moon Knight:

Moon Knight | Official Trailer (Marvel Studios/Disney)

Falls ihr noch nicht reingeschaut habt: Diese zwei recht neuen Netflix-Serien haben wir an den letzten Wochenenden empfohlen – Viking: Valhalla, ein Spin-Off zur Wikinger-Serie Vikings und Inventing Anna, die Geschichte der berüchtigtsten Betrügern in den 2000ern.