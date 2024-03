Netflix ist auf der PS5 tabu! Darum solltet ihr die Konsole nicht zum Streamen nutzen

Ja, ihr könnt auf der PS5 auch beliebte Streaming-Apps wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime Video nutzen – allerdings gibt zwei gute Gründe, warum ihr davon lieber absehen solltet.

Die PS5 ist von oben bis unten mit ambitionierten Technik-Features ausgestattet. Kein Wunder also, dass ihr auf der Konsole nicht nur die neuesten Spiele zocken, sondern auch Filme und Serien über Streaming-Plattformen wie Netflix, Prime Video und Disney+ schauen könnt. Allerdings gibt es zwei gute Gründe, warum ihr das Streamen lieber direkt über euren Smart-TV laufen lassen und die Konsole bei der nächsten Binge-Session ausschalten solltet.

PS5: Ohne Dolby Vision nicht ideal für Netflix, Disney+ & Co.

Wenn ihr über eure PS5 Serien und Filme über Disney+ oder Netflix schaut, entgeht euch dabei aus visueller Sicht das derzeit beste HDR-Format: Dolby Vision. Obwohl beide Streaming-Plattformen diverse Inhalte wie zum Beispiel Stranger Things, WandaVision, The Mandalorian und andere Eigenproduktionen in dem dynamischen HDR-Format anbieten, kann die PS5 diese nicht in der gleichen Form ausgeben. Stattdessen greift die Konsole auf reguläres HDR10 zurück, was in der Farbtiefe, den Kontrasten und somit der allgemeinen Bildqualität nicht an Dolby Vision heranreicht.

In diesem Video könnt ihr euch die großen Streaming-Anbieter im Vergleich anschauen:

PlayStation 5: Video-Streaming kostet zu viel Strom

Wenn ihr einen 4K-TV besitzt, der Dolby Vision wiedergeben kann, ist das Streamen von Netflix und Co. über eure PS5 also hinsichtlich der Videoqualität nicht besonders ratsam. Aber auch wenn euer Smart-Fernseher das Format möglicherweise nicht unterstützt, gibt es einen sehr guten Grund, weshalb ihr zum Schauen von Filmen und Serien lieber auf die App eures Fernsehers zurückgreifen solltet: der Stromverbrauch.

Die PS5 ist als Gaming-Konsole nicht für das Energiesparen beim Videostreamen angelegt und somit entpuppt sich das Gerät bei der Nutzung der Plattformen als echter Stromfresser – das Natural Resources Defense Council hat herausgefunden, dass sich die PlayStation bei ungefähr 70 Watt einpegelt. Die Xbox Series X eignet sich nur wenig besser für die Aufgabe. Die Microsoft-Konsole schlägt mit 50 Watt zu Buche. Ein dedizierter Streaming-Dongle wie Apple TV dagegen verbraucht gerade einmal 6 Watt. (Quelle: NRDC / 4KFilme)

Allein der immense Stromverbrauch ist somit ein guter Grund, die PS5 für Netflix & Disney+ auszuschalten und stattdessen entweder die nativen Apps auf eurem TV oder einen Streaming-Dongle zu nutzen, falls euer Fernseher über keine Smart-Funktionen verfügt.

Bei Filmen und Serien lohnt sich der Originalton immer – hier sind 8 Gründe, warum ihr Netflix, Disney+ und Amazon in OV streamen solltet:

