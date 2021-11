Eine der größten Fantasy-Buchreihen unserer Zeit erscheint diesen Monat als Serienadaption – und noch dazu kommen Klassiker sowie mehrere Kino-Highlights bald bei Amazon Prime Video. Auf diese Filme und Serien freuen wir uns besonders!

Das Rad der Zeit

Es ist eine der größten und berühmtesten Fantasy-Buchreihen unserer Zeit: The Wheel of Time umfasst 14 Bände von Robert Jordan und Brandon Sanderson und wird in seiner Epik oft mit Der Herr der Ringe verglichen. Jetzt hat Amazon sich um eine Serienadaption bemüht – mit Gone-Girl-Star Rosemund Pike in einer der Hauptrollen. Die Serie wird euch in eine High-Fantasy-Welt entführen, in der sich eine Gruppe von Abenteurern auf eine epische Reise begibt.

Schaut in den offiziellen Trailer:

Streamt die erste Staffel von Das Rad der Zeit ab 19. November auf Amazon Prime Video.

Der Unsichtbare

Ein gefährliches Spiel mit dem Verstand: Als sich Cecilias (Elisabeth Moss) missbräuchlicher Freund das Leben nimmt, fühlt sie sich zunehmend verfolgt. Ihrer Theorie zufolge lebt er noch und hat es geschafft, sich unsichtbar zu machen – nur, um sie auch nach dem Tod noch quälen zu können. Der Unsichtbare ist ein cleverer und schauriger Psycho-Thriller, der euch tief in die Psyche von Cecilia eindringen lässt. Aber wer hat am Ende Recht? Findet es selbst heraus.

Streamt Der Unsichtbare ab 9. November auf Amazon Prime Video.

Emma

Mit Emma erscheint ein Kino-Highlight aus dem Jahr 2020 bei Amazon Prime Video: Nach dem Klassiker Emma von Jane Austen erlebt ihr hier, wie sich eine wohlmeinende Adlige (Anya Taylor-Joy) aus dem 18. Jahrhundert in England in die Liebesleben ihrer Freunde einmischt. Was nicht gut enden kann, bringt sie womöglich näher an ihr eigenes Liebesglück.

Streamt Emma ab 16. November auf Amazon Prime Video.

Noch mehr Klassiker und Kino-Highlights: Neben allen Harry-Potter-Teilen, die im November ins Streaming-Sortiment von Amazon Prime Video schleichen, könnt ihr ab jetzt auch Denis Villeneuves Dune (2021) über Amazon kaufen und ganz bequem von zu Hause schauen.