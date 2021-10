Amazon Prime Video begrüßt den Oktober mit einer Menge Horrorfilme – so wie es sich eben gehört! Dazu gibt's aber auch andere Blockbuster und einen Film, der vier Oscars gewonnen hat. Hier sind fünf neue Streaming-Tipps auf Amazon Prime Video.

Amazon Prime Facts

The Conjuring 1+2

Schon fast Klassiker: Pünktlich zur Spooky-Season schaltet Amazon Prime Video The Conjuring: Die Heimsuchung und The Conjuring 2 für alle Abonnenten frei. Falls ihr noch ein paar Horrorstreifen für Halloween sucht, seid ihr mit diesen Filmen auf der sicheren Seite. In der The-Conjuring-Reihe begleitet ihr die beiden Dämonologen Ed (Patrick Wilson) und Lorraine Warren (Vera Farmiga), deren schaurigste Aufträge in den Filmen verarbeitet werden.

Die Warrens gibt es übrigens wirklich – ob ihre Gruselgeschichten allerdings der Wahrheit entsprechen sei eurer Fantasie überlassen.

Streamt die beiden ersten The-Conjuring-Teile ab 15. Oktober 2021 auf Amazon Prime Video.

ES

Und weiter geht's mit gruseligen Blockbustern: Das Remake des Stephen-King-Horrorfilms ES von 2017 kommt ebenfalls zu Amazon Prime Video, allerdings zunächst nur der erste Teil. Falls ihr die Geschichte oder sogar das Buch kennt, wisst ihr, dass ihr für die volle Story beide Filme sehen solltet. In ES wird eine US-amerikanische Kleinstadt von Kindesentführungen und -morden heimgesucht, die sich alle 27 Jahre zu wiederholen scheinen. Eine Gruppe von Außenseitern will dem Geheimnis auf die Spur kommen – und entdeckt dabei eine grauenhafte Kreatur, die nur sie bezwingen können.

Streamt ES (2017) ab 24. Oktober auf Amazon Prime Video.

Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse

Apocalypse Now gehört zu den bekanntesten Filmklassikern weltweit. Wie bizarr und krass allerdings die Dreharbeiten waren und wie der einmalige Kriegsfilm zu dem wurde, was er jetzt ist, könnt ihr in dieser preisgekrönten Dokumentation nachverfolgen. Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse wurde von Francis Ford Coppolas Frau Eleanor gedreht und zeigt den berüchtigten Filmemacher sowie die Schauspieler bei ihrer nervenaufreibenden Arbeit.

Die Dokumentation hat unter anderem zwei Primetime-Emmys gewonnen.

Streamt Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse ab jetzt auf Amazon Prime Video.

Bohemian Rhapsody

Es ist wohl eine der besten Biografien überhaupt und ein Muss für jeden, der die Musik von Queen schätzt: Bohemian Rhapsody zeigt Freddie Mercury (dargestellt von Rami Malek) vor und nach dem Zusammenschluss von Queen. Dabei gewährt der Film einen intimen Einblick in das chaotische Leben von Mercury, der neben seinem wahnsinnigem Erfolg auch die Schattenseiten einer solchen Karriere kennenlernte.

Streamt Bohemian Rhapsody ab jetzt auf Amazon Prime Video.

Der Oktober auf Amazon Prime Video ist neben unseren Streaming-Tipps auch reich gefüllt: Nicht nur erscheinen The Revenant und der Kubrick-Klassiker Eyes Wide Shut auf dem Streaming-Portal, auch schleichen sich ein paar nicht so bekannte oder völlig neue Horrorfilme in die Auswahl. Schaut vorbei, es lohnt sich!