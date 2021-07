Arrow - Staffel 8 01.08.21

In der letzten Staffel kollidieren Vergangenheit und Zukunft. Oliver will das Multiversum retten. Als Waffe dient ihm das beunruhigende Wissen um das erforderliche Opfer.

Boruto: Naruto Next Generations - Staffel 1 01.08.21

Boruto, der Sohn des siebenten Hokage Naruto Uzumaki, tritt in die Fußstapfen seines legendären Vaters und nimmt an der Ninja-Akademie das Training auf.

Hubert & Staller - Staffel 9 01.08.21

Auf dem neuen Polizeirevier erwarten Hubert seltsame neue Fälle. Mit seinem Kollegen Girwidz kämpft er in Wolfratshausen gegen das unorganisierte Verbrechen.

Kommissar Wallander - Staffel 1 01.08.21

Kenneth Branagh überzeugt in den drei Verfilmungen von Henning Mankells Bestsellern als schwedischer Spurensucher Kurt Wallander.

Top Secret UFO Projects: Declassified - Staffel 1 03.08.21

Obwohl außerirdische Begegnungen lange Zeit als unwahr abgetan wurden, glauben viele, dass die Existenz von Ufos nicht nur wahrscheinlich, sondern eine Gewissheit ist.

Car Masters – Von Schrott zu Reichtum - Staffel 3 04.08.21

Die bunte Crew von Gotham Garage restauriert und tauscht alte Fahrzeuge, um schließlich ein wahres Schmuckstück zu erhalten, das ein Vermögen wert ist.

Control Z - Staffel 2 04.08.21

An ihrer Schule wird ein Geheimnis nach dem anderen im Internet veröffentlicht. Die scharfsinnige Außenseiterin Sofía will herausfinden, wer dahintersteckt.

Cocaine Cowboys: Die Könige von Miami - Miniserie 04.08.21

In dieser Serie nach wahren Ereignissen avancieren zwei Kindheitsfreunde und Schulabbrecher im Laufe einiger Jahrzehnte zu den einflussreichsten Drogenbaronen von Miami.

Cooking with Paris - Staffel 1 04.08.21

Jeder kann kochen, doch Paris Hilton verleiht allen Gerichten ihr ganz eigenes Flair. In dieser außergewöhnlichen Kochshow sorgt nicht zur essbarer Glitzer für Spaß.

Hit & Run - Staffel 1 06.08.21

Auf der Suche nach der Wahrheit über den Tod seiner Frau gerät ein Mann in ein gefährliches Netz aus Lügen und Intrigen, das von New York bis nach Tel Aviv reicht.

Nevarasa – Neun Emotionen - Staffel 1 06.08.21

From amusement to awe, the nine human emotions of Indian aesthetic theory are explored in this anthology series.

Love (ft. Marriage and Divorce) - Staffel 2 08.08.21

Drei scheinbar glücklich verheiratete Karrierefrauen, die für eine Radiosendung arbeiten, müssen zusehen, wie ihre vermeintlich perfekten Ehen im Chaos versinken.

SHAMAN KING - Staffel 1 09.08.21

Noch keine Beschreibung.

Untold: Malice at the Palace - Staffel 1 10.08.21

Schlüsselfiguren der Schlägerei zwischen Spielern und Fans bei einem NBA-Spiel in Michigan sprechen über die Rangelei und deren kurz- und langfristige Folgen.

I Need Romance - Staffel 1 10.08.21

A workaholic who lost interest in romance reunites with an old flame and gifted music composer, who's determined to restore her belief in love.

Bake Squad - Staffel 1 11.08.21

Backexperten katapultieren süße Versuchungen mit innovativen Ideen auf die nächste Ebene. Wer kann die Kunden mit süßen Backkreationen überzeugen?

AlRawabi School for Girls - Miniserie 12.08.21

Drei Mobbing-Opfer an einer renommierten Mädchenschule planen einen riskanten Vergeltungsschlag gegen ihre Peinigerinnen.

Valeria - Staffel 2 13.08.21

In dieser Serie nach der Romanreihe von Elísabet Benavent findet eine Autorin in einer Schaffens- und Ehekrise Trost bei drei Freundinnen auf der Suche nach sich selbst.

Kein Lebenszeichen - Miniserie 13.08.21

Vor zehn Jahren verlor er bereits zwei geliebte Menschen. Als dann noch seine Verlobte verschwindet, muss er alte Wunden öffnen. Als Vorlage diente Harlan Cobens Roman.

El Reino – Dein Reich Komme - Staffel 1 13.08.21

Nach dem Mord an seinem Mitkandidaten führt ein TV-Prediger das Präsidentschaftsrennen an. Während er seine Gelegenheit beim Schopfe packt, wird der Mord untersucht.

Gone for Good - Miniserie

13.08.21

Zehn Jahre nachdem er zwei geliebte Menschen verlor, wird er erneut in ein geheimnisvolles Verwirrspiel verwickelt, als seine Freundin plötzlich verschwindet.

Brand New Cherry Flavor - Staffel 1

13.08.21

Eine Filmemacherin kommt in den frühen 90ern nach Hollywood, um ihren Film zu drehen, gerät aber in eine wahnhafte Spirale aus Sex, Magie, Rache – und Kätzchen.

Die Professorin - Staffel 1

20.08.21

An einer angesehenen Universität hat sie als erste Woman of Color einen Lehrstuhl inne und versucht nun, den hohen Erwartungen der Englisch-Fakultät zu genügen.

Everything will be fine - Staffel 1

20.08.21

Noch keine Beschreibung.

Open Your Eyes - Staffel 1 25.08.21

After a tragic accident, an amnesiac teen tries to rebuild her life at a memory disorders center but becomes suspicious of her unconventional treatment.

Clickbait - Staffel 1

25.08.21

In dieser Thrillerserie geben acht verschiedene Blickwinkel peinigende Hinweise auf den Urheber eines grausamen und durch die sozialen Medien angefeuerten Verbrechens.

Motel: Makeover - Staffel 1

25.08.21

Amid project pitfalls and a pandemic, besties-turned-business partners bring their design magic to a rundown motel and revamp it into a go-to getaway.

Post Mortem: In Skarnes stirbt niemand - Staffel 1

25.08.21

Eine für tot erklärte Frau erwacht eines Tages mit einem unstillbaren Blutdurst, der sich für das Bestattungsinstitut ihrer Familie noch als nützlich erweisen wird.

Der göttliche João: Die Verbrechen eines Geisterheilers 25.08.21

Als vergöttertes Medium erlangt João Teixeira de Faria internationalen Ruhm. Doch dann enthüllen Opfer, Staatsanwälte und die Presse massiven Missbrauch.

EDENS ZERO - Staffel 1

26.08.21

Noch keine Beschreibung.

Titletown High - Staffel 1

27.08.21

In a Georgia town where football rules and winning is paramount, a high school team tackles romance, rivalries and real life while vying for a title.

Glück und Freude mit Marie Kondo

31.08.21

In dieser neuen Serie von Marie Kondo geht die Ordnungsspezialistin sogar noch einen Schritt weiter und macht der Unordnung einer ganzen Stadt den Garaus.

Good Girls - Staffel 4

31.08.21

Um dem finanziellen Ruin zu entfliehen und ihre Unabhängigkeit wiederzuerlangen, wollen drei Mütter aus der Vorstadt gemeinsam den lokalen Supermarkt überfallen.

D.P. - Staffel 1

Aug. 21