New Amsterdam 01.07.21

Das älteste Krankenhaus Amerikas heißt in Dr. Max Goodwin einen unkonventionellen neuen Leiter willkommen, der für Veränderung kämpft und Patientenleben rettet.

Young Royals 01.07.21

Prinz Wilhelm gewöhnt sich an das Leben im renommierten Internat Hillerska. Doch seinem Herzen zu folgen, entpuppt sich als eine größere Herausforderung als erwartet.

Rascal does not Dream of Bunny Girl Senpai 01.07.21

After experiencing „puberty syndrome“ himself, high school pariah Sakuta keeps meeting girls suffering from it, including his sister and actor Mai.

Sword Art Online: Staffel 3 01.07.21

Ein Videospielgenie entwickelt eine neue Technologie, mit der Spieler ihre Online-Avatare mit ihren eigenen Körpern steuern – doch es kommt zu einer düsteren Wende.

Steins;Gate 0 01.07.21

Eccentric Rintaro falls into a depression after failing to save Kurisu, but then a neuroscientist offers him the chance to interact with an AI copy.

Generation 56k 01.07.21

Eine Zufallsbegegnung erinnert zwei Mittdreißiger an das Jahr 1998, als für sie die Teenie-Zeit begann und das Internet ihr Leben für immer veränderte.

Quarantine Tales 01.07.21

Fünf verschiedene Geschichten unterschiedlicher Genres bieten einzigartige, skurrile und gedankenanregende Perspektiven auf das Leben während der Pandemie im Jahr 2020.

Big Timber 02.07.21

Ein Holzfäller und sein loyales Team kämpfen beim Fällen und Abtransportieren wertvoller Stämme auf Vancouver Island gegen widrige Naturgewalten und störrische Maschinen.

Sterbliche: Staffel 2 02.07.21

Zwei Highschool-Freunde gehen aus einem Deal mit einem übernatürlichen Wesen mit außergewöhnlichen Kräften hervor und wollen gemeinsam einen Mord lösen.

Glow Up: Staffel 2 03.07.21

Aufstrebende Maskenbildner kämpfen in einem farbenfrohen Wettbewerb um eine Chance auf den großen Durchbruch in der Beautybranche.

Mine 04.07.21

Encaged in a gold-clad life of secrets and lies, two women in a conglomerate family seek to topple all that stands in their way of finding true joy.

I Think You Should Leave: Staffel 2 06.07.21

Zwischenmenschliche Interaktionen sind kein Kinderspiel. Das wissen auch die diversen Gaststars dieser unkonventionellen Sketch-Comedyshow.

Cat People 07.07.21

Katzenliebhaber sind so vielfältig wie Katzen selbst. Gemeinsam haben sie alle aber die Liebe zu ihren einzigartigen Samtpfoten. Diese Dokureihe erzählt ihre Geschichte.

Hunde: Staffel 2 07.07.21

Herzerwärmende Erfahrungsberichte veranschaulichen die unerschütterliche Bindung zwischen Hunden und ihren Besitzern. Vierbeiner sind zweifellos Freunde fürs Leben.

Guerra de vecinos 07.07.21

Als zwei gegensätzliche Familien in einem Nobelviertel Nachbarn werden, beginnt ein Krieg zwischen den Matriarchinnen, der unvorhersehbare Folgen haben wird.

Im Sumpf: Staffel 2 07.07.21

Eine Prostituierte und ein Jugendbetreuer werden in einer polnischen Kleinstadt Anfang der 80er-Jahre ermordet. Die Ermittlungen erregen den Argwohn zweier Journalisten.

Resident Evil: Infinite Darkness 08.07.21

Jahre nach dem Horror von Raccoon-City werden Leon und Claire in eine düstere Verschwörung hineingezogen: Ein Virus hält das Weiße Haus in Atem.

Elize Matsunaga: Es war einmal ein Mord 08.07.21

Elize Matsunaga, die ihren Ehemann erschoss und zerstückelte und mit ihrer Tat ganz Brasilien schockierte, gibt in dieser Dokureihe über den Fall ihr erstes Interview.

Close Enough 09.07.21

A married couple tries to keep – and stay – cool as they move on from partying in their 20s to parenting in their 30s in this adult animated series.

Biohackers: Staffel 2 09.07.21

Eine Medizinstudentin schreibt sich auf geheimer Mission an einer führenden Uni ein, um eine Familientragödie in Verbindung mit einer Biologieprofessorin zu untersuchen.

Die Köchin von Castamar 09.07.21

In dieser Serie in Anlehnung an den Roman von Fernando J. Múñez zieht eine begabte Köchin die Aufmerksamkeit eines verwitweten Herzogs auf sich.

How to Become a Tyrant 09.07.21

Um mit eiserner Faust zu regieren, muss ein angehender Diktator die Spielarten der absoluten Macht kennen – genau wie die Despoten in dieser mokanten Dokureihe.

Atypical: Staffel 4 09.07.21

Ein autistischer Teenager wünscht sich eine Freundin. Seine Suche nach mehr Unabhängigkeit führt seine gesamte Familie auf einen Weg der Selbstfindung.

Virgin River: Staffel 3 09.07.21

Auf der Suche nach einem Neuanfang zieht eine Krankenpflegerin von Los Angeles in eine Kleinstadt im Norden Kaliforniens, wo sie gleich mehrere Überraschungen erlebt.

The Good Doctor 13.07.21

A talented surgeon with autism and savant syndrome joins a prestigious hospital, where he faces skepticism from both the patients and staff.

Unglaubliche Diebstähle 14.07.21

Vom Millionenraub bis hin zum Diebstahl von Luxus-Bourbon – die Otto-Normal-Verbraucher in dieser True-Crime-Serie kamen mit ihren außergewöhnlichen Coups beinahe davon.

My Unorthodox Life 14.07.21

Diese Reality-Serie handelt von Julia Haart, CEO der Elite World Group und ehemaliges Mitglied einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde, sowie ihren erwachsenen Kindern.

Noch nie in meinem Leben ...: Staffel 2 15.07.21

Nach einem traumatischen Jahr möchte eine indisch-amerikanische Teenagerin ihren Außenseiterstatus endlich ablegen. Doch Freunde, Familie und Gefühle stehen ihr im Weg.

Beastars: Staffel 2 15.07.21

In dieser Welt leben wilde Tiere aller Art. Ein sanftmütiger Wolf wird vor dem Hintergrund eines Mordes an seiner Schule von seinem Jagdinstinkt übermannt.

Record of Grancrest War 15.07.21

Die einsame Magierin Siluca ist von Atlatans geizigem Adel angeekelt. Doch dann trifft sie auf den fahrenden Ritter Theo und sieht endlich eine Chance auf Frieden.

The Blacklist: Staffel 8 20.07.21

Der geniale Verbrecher Raymond stellt sich und bietet dem FBI seine Hilfe an, aber nur, wenn er mit der jungen Agentin Elizabeth Keen zusammenarbeiten darf.

Sexy Beasts 21.07.21

Hoping to say goodbye to superficial dating, real-life singles sport elaborate makeup and prosthetics to put true blind-date chemistry to the test.

Finger weg! (Brasilien) 21.07.21

Sizzling hot young Brazilians meet at a dreamy beach resort. But for a shot at R$500,000 in this fun reality show, they'll have to give up sex.

Sky Rojo: Staffel 2 23.07.21

Desperate for freedom but tempted by vengeance, Coral, Wendy and Gina continue to face off against pursuers, who begin to turn on each other.

Filme – Das waren unsere Kinojahre 23.07.21

Get the story behind more generation-defining blockbusters as industry insiders lead the way with funny and entertaining deep dives.

Feels Like Ishq 23.07.21