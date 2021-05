Married to Medicine: Staffel 2 01.06.21

Mit Eheproblemen, Freundschaftskrisen und finanziellen Notfällen hält diese Staffel für die Frauen aus Atlanta jede Menge neues Drama bereit.

The Real Housewives of Atlanta 01.06.21

Die Südstaatenschönheiten aus Atlanta sorgen auch in der neuen Staffel für reichlich Drama und die Nezugänge Cynthia Bailey und Phaedra Parks mischen gleich richtig mit.

Drei Meter über dem Himmel: Staffel 2 03.06.21

Der Sommer hält wieder Einzug. Obwohl sich viele Beziehungen im letzten Jahr verändert haben, merken die Freunde, dass manche Verlockungen undwiderstehlich sind.

Creator's File: GOLD 03.06.21

Komiker Ryuji Akiyama macht sich mit trockenem, bissigem Humor und der Hilfe von überraschenden Gaststars über führende „Kreative“ in Japan lustig.

Sweet Tooth 04.06.21

Auf einem gefährlichen Abenteuer quer durch eine postapokalyptische Welt sucht ein liebenswerter junger Hirsch-Mensch-Hybrid mit seinem Beschützer nach einem Neuanfang.

Feel Good: Staffel 2 04.06.21

Die Stand-up-Komikerin Mae Martin muss neben den Herausforderungen der Abstinenz auch ihre leidenschaftliche und chaotische Beziehung mit ihrer Freundin George meistern.

Fresh Fried and Crispy 09.06.21

Passionate about food and ready for fun, critic Daym Drops drops in on America's smokin‘ hot spots for the best, freshest takes on fried food.

Locombianos 10.06.21

Four of Colombia's funniest and bawdiest comedians perform before a post-quarantine audience hungry for their stories.

Lupin: Teil 2 11.06.21

Assane Diops Rachefeldzug gegen Hubert Pelligrini hat die Beziehung zu seiner Familie zerrüttet. Nun ist er dazu gezwungen, sich einen neuen Plan auszudenken, um Pellegrini zu besiegen.

Trese 11.06.21

Da die Polizei ratlos ist, beschützt Alexandra Trese Manila vor einer übernatürlichen Bedrohung. Die Serie basiert auf dem preisgekrönten philippinischen Comic.

Élite Short Stories: Guzmán Caye Rebe 14.06.21

Rebe veranstaltet eine Einweihungsparty für ihre Freunde. Doch Drogen und unerwartete Gäste lassen die Situation plötzlich aus dem Ruder laufen.

Workin‘ Moms: Staffel 5 15.06.21

Der Mutterschutz dieser vier Mütter in Toronto ist vorüber. Es ist Zeit, zur Arbeit zurückzukehren und Kinder, Chefs, Liebe und Leben unter einen Hut zu bringen.

Élite Short Stories: Nadia Guzmán 15.06.21

Nadia reist zur Hochzeit ihrer Schwester nach Madrid. Sie ist unsicher, ob sie sich dort mit ihrem Freund Guzmán, mit dem sie eine Fernbeziehung führt, treffen soll.

Élite Short Stories: Omar Ander Alexis 16.06.21

Anders Krebserkrankung ist in Remission und er will den Sommer unbedingt mit Alexis, seinem Chemo-Partner, verbringen, um ihm bei der Behandlung zu helfen.

Penguin Town 16.06.21

In a picturesque South African town, an eclectic group of endangered penguins flock together to find mates, raise families and mix with the locals.

Black Summer: Staffel 2 17.06.21

In den frühen Tagen einer Zombie-Apokalypse schließen sich mehrere Fremde zusammen, um gemeinsam ums Überleben zu kämpfen und geliebte Menschen wiederzufinden.

Atiye - Die Gabe: Staffel 3

17.06.21

Für eine Istanbuler Malerin beginnt eine persönliche Odyssee mit Geheimnissen über eine archäologische Stätte in Anatolien und deren Verbindung zu ihrer Vergangenheit.

Élite Short Stories: Carla Samuel 17.06.21

Samuel will Carla durch eine romantische Geste am Flughafen davon abhalten, ihr Flugzeug nach London zu besteigen.

Katla 17.06.21

Ein Jahr nach dem Ausbruch eines subglazialen Vulkans werden vom schmelzenden Eis rätselhafte Elemente aus prähistorischen Zeiten freigegeben – mit ungeahnten Folgen.

Élite: Staffel 4 18.06.21

Ein strenger Schulleiter und vier jugendliche Neuzugänge bringen romantische Verwicklungen, Gerüchte und ein neues Geheimnis an die Privatschule.

Die spektakulärsten Ferienwohnungen der Welt 18.06.21

With an eye for every budget, three travelers visit vacation rentals around the globe and share their expert tips and tricks in this reality series.

Nevertheless 19.06.21

Noch keine Beschreibung.

Finger Weg!: Staffel 2 23.06.21

In der neuen Staffel treffen sich weitere attraktive Singles im Paradies, um zu sehen, wer für ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar bereit ist, auf Sex zu verzichten.

Godzilla Singular Point 24.06.21

Brought together by a mysterious song, a grad student and an engineer lead the fight against an unimaginable force that may spell doom for the world.

Der nackte Regisseur: Staffel 2 24.06.21

Im Japan der 1980er-Jahre sieht ein entschlossener Mann in jeder vernichtenden Niederlage eine Chance. Er hieß Toru Muranishi und revolutionierte eine ganze Branche.

Sex/Life 25.06.21

Diese Serie über eine Dreiecksbeziehung zwischen einer Frau, ihrem Mann und ihrer Vergangenheit wirft einen provokanten Blick auf die weibliche Identität und Lust.

The A List: Staffel 2 25.06.21

In diesem spannenden, übernatürlichem Drama verbringt eine Gruppe Teenager den Sommer in einem entlegenen Camp, wo Romanzen, Rivalitäten und große Rätsel warten.

The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement 28.06.21

Ihr Königreich wird von Tyrannen erobert. Um es zurückzuerobern, begibt sich die abgesetzte Prinzessin auf die Suche nach einer Gruppe ruchloser Ritter.

Black Lightning: Staffel 4 29.06.21

Als seine Familie von einer Gang bedroht wird, schlüpft der Schuldirektor und ehemalige Superheld Jefferson Pierce erneut in die Rolle des legendären Black Lightning.

Sophie: A Murder in West Cork 30.06.21

A shocking murder in rural Ireland sets off an increasingly convoluted quest for justice that spans decades and cuts across national borders.

Ray Juni 2021

Die Regie dieser Anthologie-Verfilmung von Satyajit Rays Kurzgeschichten führen Abhishek Chaubey, Vasan Bala und Srijit Mukherji.

So Not Worth It Juni 2021

In einem koreanischen Studentenwohnheim, das von Studenten aus aller Welt bewohnt wird, stehen neue Freundschaften, neue Romanzen und neue Abenteuer auf der Tagesordnung.

Jiva! – Tanz für deine Zukunft Juni 2021

Eine Streetdancerin mit familiären Problemen, einem aussichtslosen Job und Pech in der Liebe stellt fest, dass ihre Moves ihr vielleicht aus der Misere helfen könnten.

Record of Ragnarok Juni 2021