If Beale Street Could Talk

01.03.21

Drama: Die Geschichte der schwangeren Tish, die mit allen Mitteln ihren Verlobten befreien will, der unschuldig im Gefängnis sitzt, erweckt das Harlem der 1970er zum Leben.

Meine teuflisch gute Freundin 01.03.21

Teen-Komödie: Die kesse und gelangweilte Tochter des Teufels schließt einen Pakt mit ihrem Vater: Sie soll einen guten Menschen zum Bösen wenden und darf dafür auf der Erde bleiben.

Die Unendliche Geschichte II 01.03.21

Fantasy: Nach dem Tod seiner Mutter kehrt Bastian ins Fantasieland Phantásien zurück und versucht, die Kindliche Kaiserin vor der bösen Hexe Xayíde zu retten.

The Score 01.03.21

Thriller: Ein Safeknacker, der kurz vor der Rente steht, ein extravaganter Hehler und ein talentierter, aber sprunghafter Dieb wollen gemeinsam das Zollhaus von Montreal ausrauben.

xXx: Die Rückkehr des Xander Cage 01.03.21

Action: Xander Cage kehrt aus dem freiwilligen Exil zurück, um dem CIA bei der Suche nach Pandoras Box zu helfen – einem Gerät, das Satelliten in Sprengköpfe verwandeln kann.

Heilstätten 01.03.21

Horror: Drei Videoblogger brechen für eine 24-Stunden-Angst-Challenge in ein verfallenes Sanatorium ein, doch mit dem Bösen, das sie dort erwartet, hätten sie nicht gerechnet.

Nerve 01.03.21

Thriller: Eine Online-Partie Wahrheit oder Pflicht erweist sich für eine neue Mitspielerin als tödlicher Ernst. Um zu überleben, muss sie das Spiel auf jeden Fall gewinnen.

Die gefürchteten Vier 01.03.21

Western: Ein texanischer Millionär stellt vier raubeinige Abenteurer ein, um seine Frau zu retten, die angeblich von einem berüchtigten mexikanischen Banditen entführt wurde.

Never Back Down 2: The Beatdown 01.03.21

Action: Dieser Actionthriller, der mit Martial-Arts-Kämpfern aus dem echten Leben überzeugt, begleitet vier Fighter bei den Vorbereitungen auf ein Underground-Kampfturnier.

Ein Offizier und Gentleman 01.03.21

Romantik: Ein junger Mann namens Zack Mayo möchte sich an einer Offizierschule der Navy zum Piloten ausbilden lassen. Doch er gerät mit seinem strengen Ausbilder aneinander.

Hernan Cattaneo: Connected 01.03.21

Dokumentation: Der für seine innovative Elektromusik bekannte DJ Hernán Cattáneo teilt sich an vier Abenden die Bühne des Teatro Colón in Buenos Aires mit einem Symphonieorchester.

Biggie: Das ist meine Geschichte 01.03.21

Dokumentation: Mit seltenen Aufnahmen und eingehenden Interviews dreht sich diese Doku um das Leben von Notorious B.I.G., der vom Drogendealer zur unsterblichen Rap-Ikone aufstieg.

Dragoste 1. Câine 03.03.21

Drama: Auf einem bewaldeten Berg stößt ein einsamer Jäger auf eine verwundete Frau und nimmt sie bei sich auf. Die Zufallsbekanntschaft löst ungewohnte Gefühle in ihm aus.

Moon Hotel Kabul 03.03.21

Drama: Nach einem One-Night-Stand mit einer Übersetzerin begibt sich ein Journalist nach ihrem seltsamen Tod auf die Suche nach der Wahrheit.

1939 03.03.21

Drama: Im neutralen Schweden zieht eine junge Frau im 2. Weltkrieg nach Stockholm und heiratet. Doch nach der Hochzeit enthüllt ihr Gatte sein wahres Gesicht.

Det kom en Gäst 03.03.21

Thriller: Ein Schriftsteller mit Spürnase untersucht den merkwürdigen Mord an einem alten Mann, der sein Herrenhaus den Einwänden seiner Familie zum Trotz veräußerte.

Gyllene Tider – Parkliv! 03.03.21

Dokumentation: Diese Musikdoku enthält Backstage-Interviews und Konzertaufnahmen der schwedischen Popgruppe auf dem Höhepunkt ihrer Beliebtheit in den frühen 1980er Jahren.

Moxie. Zeit, zurückzuschlagen 03.03.21

Drmedy: Von ihrer rebellischen Mutter und einer selbstbewussten neuen Freundin inspiriert, stellt eine schüchterne 16-Jährige den Sexismus in ihrer Schule an den Pranger.

Joker (1991) 03.03.21

Komödie: Eine vorgetäuschte Entführung bei einem Junggesellenabend mündet in ein echtes Kidnapping. Nun muss der Spaßvogel den Bräutigam aus einer Terrororganisation befreien.

Dschungelsaga 03.03.21

Abenteuer: Im Dschungel von Bastar in Indien stößt ein kleiner Junge nahe seinem Dorf auf einen Leoparden, der Angst, Feindseligkeiten und dunkle Erinnerungen zutage bringt.

The Best of Enemies 03.03.21

Drama: Zwischen einer Schwarzen Bürgerrechtlerin und einem Mitglied des Ku-Klux-Klans entsteht 1971 aus einem Konflikt über die Schulintegration eine überraschende Freundschaft.

Sentinelle 05.03.21

Action: Eine hoch qualifizierte französische Soldatin nimmt sich nach ihrer Rückkehr von einem traumatischen Kampfeinsatz den Mann vor, dem ihre Schwester zum Opfer fiel.

Annabelle Comes Home

07.03.21

Horror: Eine teuflische Puppe erweckt im verfluchten Haus zweier Dämonologen böse Geister und terrorisiert deren kleine Tochter.

Bombay Rose 08.03.21

Drama: In einer faszinierenden und facettenreichen Stadt wird die aufblühende Liebe zwischen zwei Träumern durch Verpflichtungen und religiöse Konflikte auf die Probe gestellt.

A Month in Thailand 10.03.21

Komödie: Ein Twen entledigt sich am Neujahrsabend in Bukarest seiner anhänglichen Freundin und ist zunehmend überzeugt, dass seine Ex seine wahre große Liebe ist.

Tanz der Unschuldigen 11.03.21

Historienfilm: Wir schreiben das Jahr 1609. Um ihre Hinrichtung aufzuschieben, verwickelt eine der Hexerei angeklagte Gruppe Frauen ihren Inquisitionsrichter in ihren Sabbatritus.

Yes Day 12.03.21

Komödie: Ein Elternpaar, das von den ständigen Ermahnungen genug hat, gibt den Kindern einen Tag lang freie Hand. Möge das Familienabenteuer mit Jennifer Garner beginnen.

Das Leben ist wie ein Stück Papier 12.03.21

Drama: In the streets of Istanbul, ailing waste warehouse worker Mehmet takes a small boy under his wing and must soon confront his own traumatic childhood.

Addicted 14.03.21

Thriller: With a caring husband, two kids and a great career, Zoe has it all, until she develops an insatiable hunger for sex with other men. She has the life she always dreamed of. But a brush with desire could send it all spinning out of control.

Deadpool 2 15.03.21

Action-Komödie: an seinem Tiefpunkt angelangt, will Deadpool zum Helden avancieren, indem er einen jungen Mutanten vor einem Supersoldaten samt Gürteltasche aus der Zukunft rettet.

Born to Raise Hell 15.03.21

Action: His partner gets caught in the crossfire between a Russian mobster and gypsy gangsters. Now this Interpol agent is out for justice -- and revenge.

Einfach Schwarz 17.03.21

Komödie: Während er einen Protestmarsch organisiert, reflektiert Jean-Pascal Zadi mit satirischem Blick über Rassendiskriminierung und seine Identität als Schwarzer Franzose.

Operation Varsity Blues: Der College-Bestechungsskandal 17.03.21

Dokumentation: Reenactments drive this documentary investigating the mastermind behind a scam to get the kids of rich and famous families into top US universities.

Cabras da Peste 18.03.21

Komödie: Two hapless cops find themselves in over their heads as they cross paths with dangerous criminals while searching for Celestina, a beloved goat mascot.

Sin hijos 19.03.21

Romantik: The love of his life hates kids. So when his 9-year-old daughter suggests she pretend to be his sister... what could go wrong?

Seaspiracy 24.03.21

Dokumentation: Passionate about ocean life, a filmmaker sets out to document the harm that humans do to marine species — and uncovers an alarming global conspiracy.

Mit den Wellen 25.03.21

Teenie-Drama: Eine Sommerromanze unter der Sonne Siziliens entwickelt sich schnell zu einer herzzerreißenden Liebesgeschichte, deren Beteiligte zu schnell erwachsen werden müssen.

A Week Away 26.03.21

Musical: In this uplifting musical, a troubled teen takes a leap of faith by attending summer camp — and unexpectedly finds love, friends and a place to belong.

Bad Trip 26.03.21

Komödie: In this hidden-camera prank comedy, two best friends bond on a wild road trip to New York as they pull real people into their raunchy, raucous antics.

The Yin Yang Master März 2021