Alle neuen Serien, Filme und Dokus, die im Oktober 2021 auf Netflix erscheinen, findet ihr hier auf GIGA in der Übersicht.

Im Oktober seht ihr auf Netflix die neuen Staffeln von „You – Du wirst mich lieben“, „Locke & Key“ sowie die Miniserie „The Billion Dollar Code“, die die Geschichte zweier deutscher Computerpioniere in den 90ern zeigt, welche sich aufgrund ihres Programmcodes vor Gericht mit Google anlegen. Darüber hinaus startet Julien Bams Sci-Fi-Comedy „Life's a Glitch with Julien Bam“ im Oktober.

Außerdem hat Netflix mit dem Film „Army of Thieves“ direkt den Nachfolger zu Zack Snyders „Army of the Dead“ am Start. Im Prequel zum Zombie-Streifen geht es um das Tresorknacker-Genie Ludwig Dieter (Matthias Schweighöfer) und die Geschichte, wie er für Interpol zum meistgesuchten Dieb Europas wurde.

Welche Neuheiten es im letzten Monat bei Netflix gab, lest ihr hier: Neu auf Netflix im September 2021.

Neue Serien auf Netflix im Oktober 2021

Serie Termin Maid: Miniserie 01.10.21 Eine junge Mutter entkommt einer gewalttätigen Beziehung und sucht sich einen Job als Reinigungskraft, um ihr Kind durchzubringen und ihm eine bessere Zukunft zu bieten. Kommissar Wallander: Staffel 3 01.10.21 Eine Fischerstochter wurde als Kind an ein Geisha-Haus verkauft und avanciert zur begehrtesten Geisha in ganz Kyoto. Doch vor Rivalitäten ist auch sie nicht gefeit. Seinfeld: Staffel 1–9 01.10.21 Die witzigen Dialoge des New Yorker Comedians Jerry und seiner Freunde in dieser Serie „über nichts“ – einer der langlebigsten Sitcoms überhaupt – sind inzwischen Kult. Scissor Seven: Staffel 3 03.10.21 Nach seinem Abschied von Chicken Island landet Seven nach einigen Umwegen in Xuanwu, wo ein hoher Kopfgeldbetrag auf ihn ausgeschrieben wurde. On My Block: Staffel 4 04.10.21 Zwei Jahre nachdem sich ihre Wege trennten, geraten Ruby, Jamal, Monse und Cesar erneut in Gefahr und müssen entscheiden, ob ihre Freundschaft wirklich bedingungslos ist. The Five Juanas 06.10.21 Noch keine Beschreibung. Baking Impossible 06.10.21 Im Kampf um 100.000 USD Preisgeld müssen Bäcker und Ingenieure mit essbaren Kreationen nicht nur geschmacklich überzeugen, sondern auch technische Stresstests bestehen. Liebe macht blind: Brasilien 06.10.21 Das Dating-Experiment erobert nun auch Brasilien im Sturm. Singles suchen nach der wahren Liebe und verloben sich, ohne die andere Person zuvor gesehen zu haben. The Billion Dollar Code: Miniserie 07.10.21 Ein Künstler-Hacker-Duo im Berlin der 1990er schuf einen neuen Blickwinkel auf die Welt. Jahre später verklagen die beiden Google für die Verletzung ihres Patentrechts. Sexy Beasts: Staffel 2 07.10.21 Hier wird nicht um den heißen Brei herumgeredet. Sechs neue Singles haben oberflächliches Geschwätz satt und begeben sich kostümiert auf unkonventionelle Speed-Dates. Pretty Smart 08.10.21 Die intellektuelle Chelsea merkt, dass sie noch viel über das Glück zu lernen hat, als sie bei ihrer quirligen Schwester und deren drei Mitbewohnern einziehen muss. Joint Venture: Staffel 3 08.10.21 Die Hazans landen in einem abgelegenen Kloster, wo sie es mit unberechenbaren Entführern, einem trippigen neuen Produkt und einem irren Familiengeheimnis zu tun bekommen. Hometown Cha-Cha-Cha 09.10.21 Eine Zahnärztin aus der Großstadt eröffnet eine Praxis in einem Küstenstädtchen. Dort wohnt auch ein charmanter junger Alleskönner, der das genaue Gegenteil von ihr ist. Blue Period 09.10.21 Der Schüler Yatora Yaguchi ist beliebt, aber vom Leben gelangweilt – bis er inspiriert von einem Gemälde in die wunderbare, aber unerbittliche Welt der Kunst eintaucht. Another Life: Staffel 2 14.10.21 Niko und ihre Crew haben die Vernichtung eines ganzen Planeten miterlebt. Es geht ums Ganze. Wie verhandelt man mit Aliens, die an Brutalität nicht zu übertreffen sind? You – Du wirst mich lieben: Staffel 3 15.10.21 Love und Joe haben geheiratet und wollen sich mit ihrem Baby im wohlhabenden Vorort Madre Linda ein normales Leben aufbauen. Wären da nur nicht ihre alten Gewohnheiten. My Name 15.10.21 Nach der Ermordung ihres Vaters vertraut sich eine nach Rache sinnende Frau einem mächtigen Kriminellen an, der sie dazu bringt, der Polizei beizutreten. Little Things: Staffel 4 15.10.21 Vom Zusammenleben bis hin zu einer Fernbeziehung haben Kavya und Dhruv schon viel durchgemacht. Aber garantieren ihre sechs Jahre zusammen auch eine gemeinsame Zukunft? Life's A Glitch with Julien Bam 21.10.21 Influencer Julien Bam und sein Best Buddy Joon Kim gelangen versehentlich in eine Parallelwelt und versuchen verzweifelt, in ihr gewohntes Leben zurückzukehren. Liebe, Sex und goop 21.10.21 In dieser Reality-Serie streben mutige Paare mit Hilfe von Gwyneth Paltrow und ihrem Expertenteam nach lustvollerem Sex und einer tieferen Ebene der Intimität. Insiders 21.10.21 Hier kommt eine innovative neue Reality-Serie. Locke & Key: Staffel 2 22.10.21 Die magische Mysteryserie nach der beliebten Comicreihe von Joe Hill und Gabriel Rodríguez geht in die nächste Runde. Inside Job 22.10.21 Für Angestellte der Schattenbehörde sind Verschwörungstheorien mehr als nur Theorien, sie sind Tatsachen. Deren Geheimhaltung erfordert konstanten Einsatz. The King's Affection 22.10.21 Nach der Ermordung des Kronprinzen besteigt seine Zwillingsschwester den Thron. Ihre Identität und ihre erste große Liebe müssen jedoch ein königliches Geheimnis bleiben. Adventure Beast 22.10.21 Der Wildtierexperte Bradley Trevor Greive reist um die Welt und gerät dabei in verrückte Abenteuer, bei denen er seltsames und völlig wahres Wissen über die Natur teilt. More than Blue: Die Serie 22.10.21 Diese romantische Serie basiert auf dem taiwanischen Filmhit aus dem Jahr 2018. Der Denver-Clan: Staffel 4 22.10.21 Eine Hochzeit, eine Beerdigung, ein neues Familienmitglied und jede Menge Drama sorgen bei den Colbys und den Carringtons in dieser Staffel für allerlei Wirbel. Sintonia: Staffel 2 27.10.21 Auch in der zweiten Staffel dieser drehbuchbasierten Serie geht es ans Eingemachte. Luis Miguel – Die Serie: Staffel 3 28.10.21 Luis Miguel hat mit persönlichen Problemen zu kämpfen und überlegt, seine Lebensgeschichte zu teilen. In den 1990er-Jahren beginnt er eine Beziehung mit Mariah Carey. Colin in Black & White 29.10.21 Diese Dramaserie von Colin Kaepernick und Ava DuVernay beleuchtet Kaepernicks Schulzeit und die Erlebnisse, die den Footballstar aus den USA zum Aktivisten machten. Die Zeit, die ich dir widme 29.10.21 In dieser Serie mit Nadia de Santiago und Álvaro Cervantes zieht Lina um, sucht einen neuen Job und probiert neue Dinge aus ... alles, um ihre erste Liebe zu vergessen. Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen Okt. 2021 Diese surreale und komische Serie ist an den Erfolgsroman von Silvia Zucca angelehnt. Call My Agent: Bollywood Okt. 2021 Noch keine Beschreibung. Inspector Koo Okt. 2021 Diese neue Serie ist Krimi, Komödie und Drama in einem.

Ab dem 15. Oktober 2021 startet die 3. Staffel von „You – Du wirst mich lieben“ auf Netflix:

Neue Filme auf Netflix im Oktober 2021

Film Termin The Guilty 01.10.21 Diana: Das Musical 01.10.21 Swallow 01.10.21 The Seven Deadly Sins: Cursed by Light 01.10.21 Forever Rich 01.10.21 Die Geisha 01.10.21 Ein Hund namens Beethoven 01.10.21 Knight and Day 01.10.21 The Rite – Das Ritual 01.10.21 Dumm und Dümmehr 01.10.21 Verflucht 01.10.21 Ride Along: Next Level Miami 01.10.21 Love and other Drugs – Nebenwirkung inklusive 01.10.21 Sisters 01.10.21 Thunderbirds 01.10.21 Escape The Undertaker 05.10.21 JEMAND ist in deinem Haus 06.10.21 Groll 08.10.21 My Brother, My Sister 08.10.21 Angeliena 08.10.21 Bright: Samurai Soul 12.10.21 Das Gift 13.10.21 Operation Hyakinthos 13.10.21 One Night in Paris 14.10.21 Du Sie Er & Wir 15.10.21 Die Schlacht um die Schelde 15.10.21 Reif für einen Mord 19.10.21 Night Teeth 20.10.21 Stuck Together 20.10.21 Little Big Mouth 22.10.21 Komi Can't Communicate 26.10.21 Bloodshot 27.10.21 Nobody Sleeps in the Woods Tonight – Teil 2 27.10.21 Hypnotic 27.10.21 Army of Thieves 29.10.21 Dear Mother 29.10.21 A World Without Okt. 2021

Ab dem 29. Oktober könnt ihr „Army of Thieves“ auf Netflix sehen:



Netflix Dokumentationen im Oktober 2021

Doku-Reihe/Film Termin Colonia Dignidad: Eine deutsche Sekte in Chile 01.10.21 Unsportlich 06.10.21 Malinche – Das Making-of: Eine Dokumentation von Nacho Cano 12.10.21 Filme – Das waren unsere Kinojahre: Staffel 3 12.10.21 Convergence: Mut in der Krise 12.10.21 Found 20.10.21 Flip a Coin -ONE OK ROCK Documentary- 21.10.21 Roaring Twenties 22.10.21 Das Motiv 28.10.21 Der Regenmantel-Killer: Mörderjagd in Korea Okt. 2021 Haus der Geheimnisse: Die Toten von Burari: Miniserie Okt. 2021

Die Serien-Highlights auf Netflix für das Jahr 2021 seht ihr in folgendem Video:

Netflix Kids & Family im Oktober 2021

Kinder-Serie/Film Termin Hexen und Katzen 07.10.21 Eine dunkle & grimmige Geschichte 08.10.21 Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels 08.10.21 Der Babysitter-Club: Staffel 2 11.10.21 Mighty Express: Staffel 5 12.10.21 Sharkdog und ein fantastisches Halloween 15.10.21 Karmas Welt 15.10.21 Misfit: Die Serie 16.10.21 Gabby's Dollhouse: Staffel 3 19.10.21 Tut Tut Cory Flitzer: Staffel 6 21.10.21 Maya und die Drei: Miniserie 22.10.21

