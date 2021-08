Boruto - Staffel 2 01.09.21

Boruto, der Sohn des siebenten Hokage Naruto Uzumaki, tritt in die Fußstapfen seines legendären Vaters und nimmt an der Ninja-Akademie das Training auf.

Chicago Fire 01.09.21

Noch keine Beschreibung.

Chicago Med 01.09.21

In diesem Ableger von „Chicago Fire“ und „Chicago P.D.“ stellt sich das medizinische Personal am Gaffney Chicago Medical Center dem hektischen Alltag in der Notaufnahme.

Kommissar Wallander - Staffel 2 01.09.21

In einer malerischen und einst friedlichen Provinz in Schweden untersucht der desillusionierte Polizist Kurt Wallander eine Reihe schockierender Morde.

Panzer. Macht. Geschichte. - Staffel 1 01.09.21

Die Geschichte der Panzer ist vielfältig. Historiker und Militärexperten liefern Kontext und zeigen auf, inwiefern die Ereignisse des Jahres 1918 uns heute betreffen.

Wendepunkt 9/11 und der Krieg gegen den Terror - Staffel 1 01.09.21

Diese aufrüttelnde Serie beleuchtet die Terroranschläge vom 11. September – von den Wurzeln al-Qaidas in den 1980ern bis hin zur Reaktion der USA im In- und Ausland.

How to Be a Cowboy - Staffel 1 01.09.21

Mit seinem Talent für Rodeo und im Umgang mit sozialen Medien hält Dale Brisby die Traditionen der Cowboys am Leben – und zeigt der Welt, wie es richtig geht.

Q-Force - Staffel 1 02.09.21

Ein homosexueller Superspion und sein rauflustiges LGBTQ-Team aus West Hollywood kämpfen um die Anerkennung des Geheimdienstes, der sie nicht ernst nimmt.

Haus des Geldes - Teil 5 03.09.21

Ein Verbrechergenie manipuliert für seinen Plan die Polizei, wobei sich acht Diebe mit Geiseln in der spanischen Banknotendruckerei einschließen.

Dive Club - Staffel 1 03.09.21

An der Küste von Cape Mercy geht eine Gruppe junger Taucherinnen Geheimnissen und Hinweisen auf den Grund, nachdem eine der ihren auf mysteriöse Weise verschwindet.

Couple on the Backtrack - Staffel 1 04.09.21

Ein unglückliches Paar, das kurz vor der Scheidung steht, findet wieder zueinander, als es in die Zeit des ersten Kennenlernens an der Universität zurückversetzt wird.

Countdown: Die Weltraummission Inspiration4 - Neue Folge 06.09.21

Vom Training über den Launch bis hin zur Landung – diese All-Access-Dokureihe begleitet die Inspiration4-Crew auf dem ersten touristischen Weltraumflug zur Erdumrundung.

On the Verge - Staffel 1 07.09.21

Vier Frauen – eine Köchin, eine alleinerziehende Mutter, eine Erbin und eine Arbeitssuchende – müssen im Los Angeles vor Corona Liebe, Arbeit und Midlife-Crisis meistern.

Into the Night - Staffel 2 08.09.21

Passagiere und Besatzung eines entführten Fliegers müssen den Tag-Nacht-Zyklus überlisten. Ein rätselhaftes kosmisches Ereignis stürzt die Welt unter ihnen ins Chaos.

The Circle: USA - Neue Folgen 08.09.21

In dieser experimentellen Gesellschaftsstudie in Form eines Wettbewerbs buhlen Teilnehmer mithilfe sozialer Medien um 100.000 $. Status und Strategie sind das A und O.

Metallkunst: Showdown am Schweißgerät - Staffel 1 10.09.21

Metallkünstler schweißen, schneiden und brennen sich zum Ziel, um tolle Kreationen aus gehärtetem Stahl zu schaffen. Nur einer kann das Preisgeld von 50.000 $ gewinnen.

Crime Stories: India Detectives - Staffel 1 13.09.21

Das Verbrechen lauert überall. Kameras gewähren seltene Einblicke in die komplexen Herausforderungen bei polizeilichen Ermittlungen zu vier Kriminalfällen in Bengaluru.

Die spektakulärsten Ferienwohnungen der Welt - Staffel 2 14.09.21

In dieser Reality-Serie testen drei Reise-Experten Ferienunterkünfte in aller Welt und verraten hilfreiche Tipps und Tricks. Hier ist für jedes Budget etwas dabei.

Finger weg! (Lateinamerika) - Staffel 1 15.09.21

Diese Singles aus ganz Lateinamerika müssen auf Sex verzichten. Zu viel verlangt? In dieser Reality-Show wird Enthaltsamkeit allerdings mit 100.000 USD belohnt.

Keeping Up with the Kardashians - Staffel 6 17.09.21

Trotz ihres wachsenden Ruhms, der Expansion ihrer Geschäftsimperien, hochkarätiger Beziehungen und Co. steht die Familie für die Kardashians stets an erster Stelle.

Sex Education - Staffel 3 17.09.21

Nerd Otis hat dank seiner Mutter, einer Sexualtherapeutin, alle Antworten parat. Daher will seine rebellische Mitschülerin in der Schule eine Sextherapieklinik eröffnen.

Squid Game - Staffel 1 17.09.21

Hundreds of cash-strapped players accept a strange invitation to compete in children's games. Inside, a tempting prize awaits — with deadly high stakes.

Dear White People - Staffel 4 22.09.21

Schwarze Studenten haben an diesem Elite-College, das in Sachen Rasse längst nicht so fortschrittlich ist, wie es meint, täglich mit Kränkungen und Gefahren zu kämpfen.

Jaguar - Staffel 1 22.09.21

Im Spanien der 1960er begibt sich eine Holocaust-Überlebende mit Agenten auf die Jagd nach Hunderten von Nazis, die nach dem 2. Weltkrieg untergetaucht sind.

Midnight Mass - Miniserie 24.09.21