Welche neuen Serien und Filme ihr im Oktober auf Disney+ findet, seht ihr hier in der Übersicht.

Disney+ Facts

Unsere Empfehlungen für den Oktober

Mit „Geschichten der Jedi“ startet im Oktober die nächste animierte „Star Wars“-Serie bei Disney+. Die Anthologie-Serie beschäftigt sich mit verschiedenen Geschichten der Jedi vor der Herrschaft des Imperiums – also zur Zeit der Prequel-Trilogie. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Ahsoka Tano und Count Dooku.

Das knapp einstündige Special „Werewolf by Night“ dreht sich um den gleichnamigen Marvel-Superhelden aus den 70er Jahren. Die passend zum Halloween-Monat erscheinende Horror-Komödie lehnt sich dabei an die Klassiker des Genres an und ist auch komplett in schwarz-weiß gehalten. Der Film ist die erste „Marvel Studios‘ Special Presentation“, eine neue Reihe von langen Specials, die ebenfalls zum Marvel Cinematic Universe zählen.

Darüber hinaus nimmt Disney mit „Pepper Ann“ ein weitere Zeichentrick-Serie der späten 90er mit ins Programm.

Serien – Oktober 2022

Serie (Staffel) Genre

Termin The Walking Dead (11b) Horror 3.10.22 The Bear: King of the Kitchen (1) Comedy 5.10.22 Baymax Robowabohu in Serie (3) Animation 5.10.22 American Horror Stories (2) Horror 12.10.22 Big Shot (2) Dramedy 12.10.22 Let the World See (1) Doku 12.10.22 Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze (3) Doku 12.10.22 Damages – Im Netz der Macht (1-5) Mystery 19.10.22 Pepper Ann (1-3) Animation 19.10.22 Akte Hai – Dem Raubtier auf der Spur (1-2) Doku 19.10.22 Star Wars: Geschichten der Jedi (1) Animation 26.10.22 Die geheime Benedict-Gesellschaft (2) Comedy 26.10.22 The Good Doctor (1-3) Drama 26.10.22 The Spectacular Spider-Man (1) Animation 26.10.22

Am 26. Oktober startet „Star Wars: Geschichten der Jedi“ bei Disney+:

Geschichten der Jedi - Trailer Deutsch

Filme & Specials – Oktober 2022

Film/Special

Genre (IMDb) Termin Unknown Waters with Jeremy Wade Doku (-) 5.10.22 Werewolf by Night Fantasy (-) 7.10.22 X / o n e r a t e d – The Murder of Malcolm X and 55 Years to Justice Doku (-) 7.10.22 Lommbock Komödie (6,7) 7.10.22 Grimcutty Horror (-) 10.10.22 Rosaline Romcom (-) 14.10.22 Screen Queens Rising Doku (-) 14.10.22 Spider-Man: Far from Home Sci-Fi (7,4) 14.10.22 Mija Musik (-) 21.10.22 Das Geheimnis der Mumie Komödie (6,4) 28.10.22 Big Business: Außer Spesen nichts gewesen Komödie (5,4) 28.10.22

Ab dem 7. Oktober könnt ihr das Marvel-Special „Werewolf by Night“ bei Disney+ sehen:

Werewolf by Night - Trailer Englisch