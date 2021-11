Was euch im Dezember und November 2021 auf Sky Ticket erwartet, seht ihr hier auf GIGA. Die neuen Serien, die ihr mit dem „Sky Ticket Entertainment“ sowie die Film-Premieren, die ihr mit dem Kombi-Ticket „Entertainment & Cinema“ in diesem und im kommenden Monat sehen könnt, findet ihr hier in der Übersicht.

Mit dem „Sky Ticket Entertainment“ startet im November die fünfte Staffel von „Billions“ und das Revival von „Dexter“ mit der neunten Staffel „Dexter: New Blood“. Im Dezember könnt ihr die fünfte Staffel von „The Good Doctor“ und „Gomorrha“ sehen.

Mit dem Kombi-Ticket „Entertainment & Cinema“ seht ihr im November das bewegende Freundschafts-Drama „Our Friend“ mit „How I Met Your Mother“-Star Jason Segel. Im Dezember könnt ihr „Fast & Furious 9“, Jason Statham als Geldtransportfahrer in „Cash Truck“ sowie das mehrfach prämierte Drama „Driveways“ sehen.

Ab dem 22. November geht es nach acht Jahren Ruhe mit dem Revival „Dexter: New Blood“ weiter:

Dexter: New Blood (2021) | Official Trailer (SHOWTIME)

Neue Serien im Dezember & November 2021

Mit dem „Sky Ticket Entertainment“ könnt ihr die Inhalte von „Sky Atlantic“, „13th Street“, „Universal TV“ und weiteren Sendern im Live-Stream und als On-Demand-Angebot sehen. Im Dezember und November 2021 stehen die folgende Serienstarts an:

Serie (Staffel) Sender Start Wellington Paranormal (2) Sky Comedy 02.11.21 The Outpost (4) Syfy 03.11.21 Wolfe (1) Sky Atlantic 04.11.21 Temple (2) Sky Atlantic 11.11.21 Billions (5) Sky Atlantic 13.11.21 Insecure (5) Sky Comedy 17.11.21 Work in Progress (2) Sky Comedy 17.11.21 Scenes from a Marriage (1) Sky Atlantic 19.11.21 Stargirl (2) Sky 1 21.11.21 Dexter: New Blood (9) Sky Atlantic 22.11.21 Nurses (2) Universal TV 22.11.21 Successsion (3) Sky Atlantic 22.11.21 Wellington Paranormal (3) Sky Comedy 23.11.21 Mein queeres Leben (1) Warner TV Serie 25.11.21 Die Wespe (1) Sky 1 03.12.21 The Hot Zone (2) National Geographic 06.12.21 The Good Doctor (5) Sky 1 14.12.21 American Rust (1) Sky Atlantic 15.12.21 S.W.A.T. (5) Sky 1 15.12.21 All Creatures Great and Small (2) Sky 1 23.12.21 Yellowjacktes (1) Sky Atlantic 28.12.21 Gomorrha (5) Sky Atlantic 30.12.21

Neue Filme im Dezember & November 2021

Mit dem Kombi-Ticket „Entertainment & Cinema“ bekommt ihr zusätzlich noch die Filme der „Sky Cinema“-Sender, „Warner TV Film“ und „Kinowelt TV“ zu sehen. Im Dezember und November 2021 stehen folgende Film-Premieren an:

Film (Jahr)

Genre (IMDb)

Premiere Our Friend (2019) Drama (7,3) 01.11.21 Jiu Jitsu (2020) Action (2,9) 05.11.21 Barb and Star go to Vista Del Mar (2021) Komödie (6,4) 06.11.21 Girl (2020) Thriller (4,9) 08.11.21 Angel Falls: Ein Buch für Weihnachten (2019) Romantik (6,3) 10.11.21 Und täglich grüsst die Liebe (2021) Romcom (6,5) 12.11.21 Cosmic Sin – Invasion im All (2021) Sci-Fi (2,5) 13.11.21 Das Beste kommt noch (2019) Dramedy (6,6) 15.11.21 Ein weihnachtliches Willkommen (2020) Romantik (-) 17.11.21 Iron Mask (2019) Abenteuer (4,7) 19.11.21 Alone – Du kannst nicht entkommen (2020) Horror (6,2) 20.11.21 Let's Meet Again on Christmas Eve (2020) Romantik (-) 22.11.21 Cash Truck (2021) Action (7,1) 26.11.21 Cortex (2020) Thriller (5,5) 27.11.21 Geheimzutat: Liebe (2020) Romcom (-) 29.11.21 Conjuring 3: Im Bann des Teufels (2021) Horror (6,3) 03.12.21 Ein Doktor auf Bestellung (2019) Komödie (6,4) 04.12.21 Dünnes Blut (2020) Thriller (-) 05.12.21 Blood Money (2017) Thriller (4,5) 06.12.21 Strange But True - Dunkle Geheimnisse (2019) Thriller (5,9) 08.12.21 Fast & Furious 9 (2021) Action (5,2) 10.12.21 Roald & Beatrix: The Tail of the Curious Mouse (2020) Komödie (-) 11.12.21 A Christmas Number One (2021) Komödie (-) 12.12.21 Wer wir sind und wer wir waren (2019) Drama (6,7) 13.12.21 Crime Game (2021) Action (6,4) 17.12.21 Unpregnant (2020) Komödie (6,3) 20.12.21 Driveways (2019) Drama (7,3) 22.12.21 Hysterical (2021) Doku (-) 23.12.21 Superintelligence (2020) Romcom (5,4) 23.12.21 Twist (2021) Action (4,1) 27.12.21 Faking Bullshit (2020) Komödie (-) 30.12.21

„Fast & Furious 9“ ist ab dem 10. Dezember bei Sky zu sehen:

Fast & Furious 9 | Official Trailer 2 (Universal Pictures)

Wie schaust du Filme & Serien?

