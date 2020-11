Grand Theft Auto Online erhält offenbar ein großes Update und wie es aussieht, könnt ihr euch demnächst auf eine völlig neue Landmasse freuen.

GTA Online: Ein geheimnisvoller Tweet

Während viele Spieler ungeduldig auf GTA 6 warten, werkelt Rockstar Games auch nach all den Jahren regelmäßig und fleißig am Blockbuster GTA Online. Bald steht wohl ein großes Update an, denn der Spielentwickler veröffentlichte auf Twitter ein mysteriöses Video, das offenbar eine neue Landmasse zeigt.

Was erwartet euch?

Bisher gibt es keine offiziellen Informationen zu dem veröffentlichten Video, doch Mutmaßungen gibt es bereits viele. Einige haben sich die Zeit genommen, um das Video zu analysieren – so zum Beispiel der Twitter-Account GTA Series Videos. Dieser behauptet, dass es sich bei der Landmasse um eine völlig neue Insel handelt.

The next #GTAOnline Heist will take place on a new island pic.twitter.com/JHwDiUgMxf — GTA Series Videos (@GTASeries) November 19, 2020

Auf was ihr euch genau freuen könnt, bleibt abzuwarten. Wir halten euch auf dem Laufenden.

